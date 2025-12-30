Cuánto aumentarán los precios de los autos 0km a partir de enero

Con una semana corta, por los feriados de fin de año, los departamentos comerciales de las automotrices están trabajando contra reloj. Más si se tiene en cuenta que muchos directivos comenzarán sus vacaciones en los próximos días.

Hoy es el último día hábil del mes – y, en esta ocasión, también del año – por lo que todo tendría que estar definido para que el viernes, con un 2026 ya iniciado, las redes de concesionarias tengan los nuevos precios para poder operar.

Enero es el mes más fuerte en patentamientos. A los propios del mes, con mucha gente que espera al inicio de año para cerrar la operación, se suman muchos que quedaron de diciembre.

Por ese motivo, en las automotrices se viven estas horas con mucha actividad.

La expectativa está centrada en qué hará cada marca en cuanto al ajuste de precios para el mes próximo.

Según un sondeo que realizó MDZ en distintas empresas, el mes próximo podría empezar con una sorpresa. Una buena sorpresa.

Fuentes consultadas del sector coincidieron en que los aumentos para enero podrían tener un nivel más bajo respecto a lo que se venía registrando en meses anteriores. Incluso, en algunas empresas, se está evaluando mantener los mismos precios de diciembre, en líneas generales, y ajustar sólo algún modelo puntual.

´´No voy a decir que no vamos a aumentar nada, porque tal vez hagamos un retoque en algún auto, pero la idea es ser muy moderados en nuestra política de precios de enero´´, respondieron desde una terminal ante una consulta de MDZ.

La versión que circulaba ayer por la red de esa empresa es que no iba a haber aumentos. A lo sumo, algún ajuste, pero por debajo del 1%.

En una concesionaria de otra marca comentaron que el rumor que tenía desde la fábrica es que su modelo más vendido tendría un aumento de 1,5%. Sobre el resto no había información.

Desde una tercera terminal, coincidieron en la idea de que enero puede ser un mes con aumentos más controlados,

´´Salvo que haya cambios radicales en el dólar, creo que no habrá aumentos significativos en enero. Nos parece que se ha encontrado un punto de equilibrio entre precio y demanda. Nadie quiere forzar ventas para vender a pérdida. Por eso, no es descabellado pensar que 2026 comienza con listas de precios más tranquilas´´, dijeron.

Hay que tener en cuenta que, en los últimos meses, los aumentos rondaban en promedio el 4% con picos de 6% o 7% en agosto.

Si bien el mercado termina con un aumento de ventas de 48% respecto a 2024, este alto porcentaje se debe al buen nivel de actividad del primer semestre. Desde septiembre en adelante, se produjo un enfriamiento de la demanda. En parte por la suba de tasas que encareció el crédito, pero también por los precios altos de los autos, tras esos aumentos mayores de mitad de año.

Si se toman los modelos más accesibles, el aumento promedio del año ronda 37%, un porcentaje similar al de la inflación y un poco más de lo que subió el dólar.

En diciembre, el tipo de cambio oficial cierra casi al mismo nivel que a comienzos de mes, por lo que las automotrices no tienen motivos para ajustar más sus precios. El valor del dólar es clave para definir las listas ya que más del 60% de los 0km que se venden son importados y los que se producen en el país tienen un alto porcentaje de piezas del exterior.

Por ese motivo, no se justificaría un aumento significativo del valor de los 0km.

El otro factor que hay que tener en cuenta es la gran competencia que hay en el mercado a partir del incremento de las importaciones.

En la actualidad, la oferta de unidades es mayor que la demanda y, por ese motivo, se está vendiendo con descuentos. Esta política genera serios problemas financieros para las redes de concesionarias que compran a las fábricas autos a valores altos y luego tienen que hacer descuentos, sacrificando su margen, para poder vender. La aparición de marcas chinas con precios muy competitivos también hace que las automotrices radicadas tengan que replantear su estrategia comercial.

´Los precios se tienen que reacomodar. No se puede sostener que las fábricas aumenten sus listas y nosotros tengamos que convalidar esos precios, pero después tengamos que vender al valor de reposición para hace caja´´, dijo el gerente de una concesionaria.

En los últimos meses hubo muchos reclamos de los dealers a las terminales para que no sigan con esa política comercial. Es posible que, si se confirma que los aumentos de enero sean moderados, las terminales hayan escuchado esos reclamos.

´´Entre hoy y mañana definimos la lista. La idea es que el aumento, si lo hay, sea leve. Supongo que el resto de las empresas va a hacer lo mismo porque el mercado está duro y el dólar se mantuvo estable. Falta tomar la decisión´´, aseguró un alto directivo de una terminal.