Qué va a pasar con los precios de los autos usados en 2026

Al igual que el mercado de los 0km, el segmento de los autos usados llega a fin de 2025 con un clima de mayor incertidumbre respecto a meses atrás.

Desde antes de septiembre se empezó a percibir un enfriamiento de la demanda. motivado por el contexto político, con elecciones legislativa en marcha, y el aumento de las tasas de interés que encareció el crédito.

Las estadísticas de noviembre así lo reflejaron. La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que el mes pasado se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024, cuando se vendieron 151.174 unidades.

Si se compara con octubre, con 166.285 unidades, la baja fue del 20,56%.

De todas maneras, gracias a los buenos números del primer semestre, el período enero-noviembre muestra números positivos con 1.735.030 unidades vendidas y un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos).

Con este escenario, la expectativa está puesta en lo que puede pasar en 2026 en cuanto a volumen de operaciones y precios.

En ese sentido, desde la entidad estiman que podría registrarse un aumento de las ventas, aunque de forma leve y que, para que eso suceda, va a ser clave el contexto macroeconómico.

"Si se generalizan herramientas financieras más competitivas, es posible que el mercado del 2026 crezca, aunque no mucho. Este año se va a cerrar con un mercado superior a 1.800.000. Tal vez 1.850.000 unidades. El año que viene va a ser parecido o ligeramente arriba. De esta forma estaríamos en un nivel récord", estimó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. Quebrar el techo de 2 millones sería todo un logro.

Si bien la financiación va a ser clave, el otro tema que va a definir hasta dónde puede llegar el mercado pasa por los precios.

Durante 2025 hubo un reacomodamiento de los valores de los vehículos, aunque se concretó de forma más lenta a lo esperado, debido a que muchos vendedores se resistían a admitir que su vehículo no valía ya lo que ellos pretendían.

En este punto tuvo mucho que ver el incremento de la oferta de 0km a partir de la apertura económica. Hasta fines de 2023, con el cepo importador, los autos nuevos se vendían con sobreprecios ante la escasa oferta de unidades. Ante eta situación, los usados se cotizaban por arriba de los valores lógicos.

Con el crecimiento de las importaciones y la mayor competencia, esos valores adicionales que se exigían desaparecieron y se comenzó a vender con descuentos.

El cambio fue bastante abrupto, en una cuestión de meses, y dejó descolocados a los propietarios de autos usados.

Al ofrecer descuentos de hasta 20% en los 0km, los usados debieron ajustarse en esa línea, pero no todos los dueños tuvieron la rapidez de reflejos para aceptar la nueva realidad.

Hoy el panorama ya está claro y quienes, en 2026, coticen su vehículo con un precio desmedido no tendrán chances de venderlo en un tiempo racional.

"Imagino al año próximo como muy ofertado en 0km, con mucha competencia y con gente que va a poder elegir entre muchas opciones. En ese contexto, los usados van a tener que seguir acomodándose a una realidad distinta a la de los últimos años. El que quiera vender va a tener que poner un precio tentador porque, de lo contrario, no lo va a vender. Hay que ver qué papel juega la financiación. Va a ser el punto a tener en cuenta, ya que hay una expectativa de una inflación en baja. Si eso sucede, debería haber mejores tasas para los créditos. Por eso, cuanta más oferta de 0km haya y más financiación se ofrezca, mas brecha va a tener que haber con el usado para poder venderlo". agregó Lamas.

En esa línea, también se puede proyectar para los 0km un ritmo menor de incremento de precios en la medida en que la inflación se desacelere.

El 2025 cierra con un aumento promedio de los autos nuevos de alrededor de 37%, en línea con la inflación acumulada en los últimos 12 meses.

Se supone que, con una inflación más baja, los autos se ajustarán al mismo nivel, al menos en cuanto a las listas oficiales, más allá de que, después, se vendan con descuentos.

Esa posible menor inflación se alcanzará si el dólar se mantiene estable.

Con estas condiciones, los 0km tendrían que aumentar en 2026 por debajo de lo que lo hicieron en 2025.