El Banco Ciudad subasta autos desde $1.5 millones: cómo participar
El Banco Ciudad y la UTN realizan una interesante subasta en los próximos días. Cómo inscribirse y participar.
El Banco Ciudad, en colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), puso en marcha una subasta digital de autos y camionetas que formaban parte del patrimonio de la casa de estudios. La iniciativa, que se realizará de forma online, arrancará el próximo lunes 22 de diciembre y promete ser una oportunidad para adquirir unidades a valores base accesibles.
La plataforma de remates del Banco Ciudad será el espacio donde se puedan ofertar los distintos modelos, con valores de partida que inician en $1.500.000. Los interesados deben registrarse en el sitio del banco, donde también se detallan las condiciones de venta y la documentación necesaria para participar.
La subasta y sus detalles
Antes de la subasta, quienes quieran inspeccionar los vehículos en persona podrán hacerlo entre el 11 y el 16 de diciembre, en el predio ubicado en San Vicente 315, Villa Dominico (Avellaneda, Buenos Aires), en el horario de 10 a 15.
¿Qué vehículos se ofrecen?
Entre los lotes que se rematarán —bajo la subasta Nº 3774— hay diversos modelos de autos y utilitarios de varias marcas y estados. Algunos ejemplos incluyen:
Ford Mondeo Titanium 2016, en buen funcionamiento, con precio inicial de $11.500.000.
Ford Ranger XL 2000 (sin funcionar), con base de $1.500.000.
Citroën Berlingo (2010 y 2011) y Renault Kangoo de distintos años de fabricación, todos con precio base desde $1.500.000 hasta $3.000.000.
Peugeot Partner Patagónica 2008 con precio de partida de $4.500.000
Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad
Los interesados deben ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad, seleccionar el remate correspondiente y completar el proceso de inscripción con datos personales, adjuntando el comprobante de depósito establecido para el lote deseado.
El procedimiento de puja se realiza en tiempo real en el sistema online, donde cada participante puede realizar ofertas sucesivas hasta lograr adjudicarse el vehículo elegido.