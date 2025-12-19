El Banco Ciudad subasta autos desde $1.5 millones: cómo participar

El Banco Ciudad y la UTN realizan una interesante subasta en los próximos días. Cómo inscribirse y participar.

El Banco Ciudad, en colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), puso en marcha una subasta digital de autos y camionetas que formaban parte del patrimonio de la casa de estudios. La iniciativa, que se realizará de forma online, arrancará el próximo lunes 22 de diciembre y promete ser una oportunidad para adquirir unidades a valores base accesibles.

La plataforma de remates del Banco Ciudad será el espacio donde se puedan ofertar los distintos modelos, con valores de partida que inician en $1.500.000. Los interesados deben registrarse en el sitio del banco, donde también se detallan las condiciones de venta y la documentación necesaria para participar.

La subasta y sus detalles Antes de la subasta, quienes quieran inspeccionar los vehículos en persona podrán hacerlo entre el 11 y el 16 de diciembre, en el predio ubicado en San Vicente 315, Villa Dominico (Avellaneda, Buenos Aires), en el horario de 10 a 15.

¿Qué vehículos se ofrecen?

Entre los lotes que se rematarán —bajo la subasta Nº 3774— hay diversos modelos de autos y utilitarios de varias marcas y estados. Algunos ejemplos incluyen: