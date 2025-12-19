Alerta ARCA, Anses y otros servicios: denuncian la filtración de millones de datos de argentinos

Denunciaron una importante filtración de datos que dejó expuesta la información personal de millones de argentinos . La base de datos filtrada, detectada por el sitio especializado Daily Dark Web, incluye registros provenientes de diversos organismos clave para los ciudadanos, entre ellos la AFIP (actual ARCA) , Anses , el registro automotor y compañías de telefonía móvil.

De acuerdo con lo revelado por el sitio, no se trató de un robo de datos directo a la ARCA y las demás entidades, sino de un acceso indebido a la base de datos de la empresa SudamericaData, que operaba de manera ilegal hasta ser clausurada en 2023 por la Justicia. No obstante, esta empresa habría seguido operando bajo el nombre WorkManagement desde entonces.

La persona que publicó la filtración en la dark web, de la que aun se desconoce la identidad, aseguró que su objetivo era exponer las prácticas del dueño de la compañía -Mario Ares-. De acuerdo con el reporte del sitio, la filtración involucra más de un terabyte de datos, lo que ha generado gran preocupación en el país por la magnitud de la violación de privacidad.

SudamericaData, que ya había sido clausurada por la justicia en noviembre de 2023, se dedicaba a recopilar información personal de individuos y ponerla a disposición de terceros, incluyendo datos sensibles como información bancaria, números de teléfono, antecedentes y propiedades.

De qué entidades se filtraron los datos

El alcance de la filtración es extenso. Entre los datos expuestos se encuentran más de 60 millones de registros de la AFIP (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero), 75 millones de registros del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA), 176 millones de registros de ANSES, y más de 100 millones de registros de líneas de telefonía móvil de Claro, Movistar y Personal.

Además, se incluyen bases de datos de personas jubiladas o que reciben subsidios estatales, así como millones de direcciones de correo electrónico.

La filtración no afecta directamente a los sistemas de seguridad de los organismos oficiales, como ha confirmado la ARCA, que administra la AFIP. En un comunicado, la agencia desmintió cualquier acceso no autorizado a sus bases de datos y aclaró que la información presentada en la filtración no corresponde a datos confidenciales ni amparados por el secreto fiscal. La ARCA aseguró que sus sistemas son monitoreados continuamente y que aplican las mejores prácticas en materia de protección de datos.

La justicia argentina había tomado medidas contra SudamericaData en 2023, cuando se descubrió que la empresa proporcionaba información privada de individuos a la inteligencia argentina, específicamente a Ariel Zanchetta, un espía que estaba preso y trabajaba en estrecha colaboración con funcionarios del gobierno kirchnerista.