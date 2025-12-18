El dato negativo de las ventas financiadas de autos 0km y usados

Quedan pocos días para terminar el año y el mercado automotor de diciembre empieza a definirse en medio de un clima que varía según a quién se consulte, lo que muestra la disparidad de la demanda.

Desde algunas concesionarias aseguran que el movimiento en las agencias mejoró respecto a noviembre y que se están cerrando operaciones. La cercanía del cambio de año y, por este motivo, la posibilidad de patentar los 0km como modelo 2026 parece que está impulsando la actividad.

Noviembre y octubre fueron meses flojos, condicionados por el escenario político y económico que marcó las elecciones y su reacomodamiento posterior. En cambio, diciembre, ya no sufre esa alteración y se mueve dentro de la lógica clásica del mercado.

Los patentamientos de 0km están creciendo 9% respecto a igual período de 2024. En tanto, en el acumulado anual, la suba de las operaciones es de 49%. Este crecimiento se está sosteniendo a través de los descuentos de alrededor de 20% que se están realizando para no perder clientes.

De esta manera, el mercado anual va a cerrar por arriba de las 600.000 unidades.

Las dos variables que están concentrando la atención de vendedores, fabricantes e importadores son la evolución de la financiación y lo que sucede con los precios.

En el primer caso, se espera que en 2026 se consolide la baja de tasas y se incremente la participación del crédito. De esta forma, se podrían cumplir las proyecciones de un incremento del mercado para el año próximo.

De todas formas, la situación actual no es la mejor para el crédito.

Con la misma tendencia de los últimos meses, noviembre marcó una retracción de las ventas de autos a través de financiación.

Desde septiembre se vino registrando una desaceleración de la demanda de crédito. La suba de tasas y el clima electoral de ese momento, enfrío al mercado que, todavía, sigue con un ritmo bajo de actividad.

Así lo refleja el informe sobre patentamientos vía financiación difundido por la asociación que agrupa a las concesionarias.

Estos son los puntos principales de ese trabajo

- El mes de noviembre estuvo marcado por la caída estacional en el mercado minorista, lo que se reflejó directamente en la contracción de los instrumentos prendarios sobre el total de operaciones de vehículos nuevos y usados.

- En total, se inscribieron 22.536 prendas, la menor cantidad en el año, representando el 13,5% del total de ventas.

- La cantidad total de prendas se contrajo un 30,7% en la comparación mensual. Sin embargo, la mayor parte de la caída se explicó por el segmento de 0km, cuyas prendas cayeron un 33,6%, mientras que las prendas sobre usados cayeron 24,4%.

- A pesar de esta corrección mensual, las prendas acumuladas en el año se mantienen con un sólido crecimiento: 76,6% en 0km y 18,4% en usados. Esto sigue demostrando la relevancia del financiamiento para sostener la demanda cuando las condiciones macroeconómicas lo permiten.

- La participación de la financiación de vehículos 0km registró una contracción en noviembre, descendiendo hasta el 42,3% de los patentamientos totales. Esta caída, provocada por el efecto estacional de fin de año, llevó a la menor participación de las prendas sobre patentamientos desde el inicio del fuerte ciclo de crecimiento a fines de 2024.

- Mientras que en octubre se habían inscripto 22.533 prendas, en noviembre la cifra descendió a 14.972, lo que representa una baja mensual del 33,6%. En la comparación interanual, la cantidad de prendas sobre 0km sufrió una caída del 6% respecto a noviembre de 2024.

- A pesar del retroceso mensual, la participación de las ventas financiadas en 2025 se mantiene por encima del año anterior en el acumulado, con un aumento del 76,6% en el número de prendas.

- El mercado prendario de usados experimentó una caída del 24,4% respecto al mes anterior, registrando la menor participación del año en el total de transferencias, con solo el 5,8% del mercado financiado.

- La cantidad de prendas inscriptas sobre usados fue de 7.564, lo que representa una contracción del 38,5% respecto a noviembre del año pasado.

- La dinámica en este segmento se alinea con la contracción general del crédito por la incertidumbre de fin de año. En la composición acumulada de acreedores sobre 0km, se observa una leve recuperación en la participación de la financiera de marca, que alcanzó el 41% del total de prendas en 2025 (vs. 26% en 2024). Por su parte, la porción del plan de ahorro continúa su descenso, cayendo al 44% (vs. 54% en 2024).