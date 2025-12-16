Motosierra en la jefatura de gabinete: suspendieron la asignación de autos oficiales y choferes a funcionarios

La medida busca optimizar recursos y reducir gastos en un contexto de austeridad. Solo se autorizarán autos para actividades exclusivas y con aprobación.

La Jefatura de Gabinete confirmó este martes que quedarán sin efecto las asignaciones de autos oficiales y/o choferes que fueron otorgados a funcionarios, agentes y personal dependiente de esta área del Ejecutivo nacional.

¿Por qué se decidió retirar los vehículos oficiales? La resolución justifica la medida en la necesidad de ordenar la gestión de recursos del Estado. "Resulta imperioso instrumentar un reordenamiento en la asignación de la flota vehicular y la asignación de recursos para desarrollar los servicios de traslado, para que sea concordante con los principios de optimización de recursos y razonabilidad de los gastos dentro de un contexto de austeridad, respetando y velando por la eficacia en las acciones que demanden una erogación presupuestaria por parte de un organismo del Estado", indica el texto.

¿Cómo será el proceso de restitución de los vehículos? Tras el anuncio, la Jefatura de Gabinete solicitó a cada área que disponga e instrumente las gestiones necesarias para cumplir con la efectiva restitución de los vehículos que ya están asignados a distintos funcionarios.

Para implementar este procedimiento, se exigió a cada Secretaría dentro de la órbita de Jefatura que informe mediante un comunicado oficial la lista detallada de los vehículos y choferes que responden a su estructura.

¿Habrá excepciones a la medida? La resolución establece un mecanismo para casos excepcionales. "En caso de que un funcionario considere necesaria y justificada la asignación del uso de un vehículo oficial y/o recurso para cubrir el servicio de traslado (en caso de corresponder), deberá solicitarlo por comunicación oficial, destacando que se procederá a la eventual asignación de vehículos oficiales y/o chofer, únicamente en los casos que previamente se extienda constancia expresa y detallada de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa (a cargo de Federico Sicilia)", indicó el documento.