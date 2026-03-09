Venta de autos: histórica caída en febrero del 37% respecto a enero

El ventas de autos Okm registraron un nuevo retroceso durante febrero. Según datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ), durante el segundo mes de 2026 se patentaron 42.026 vehículos 0km, lo que representa una caída del 5,7% en comparación con febrero de 2025, cuando se habían registrado 44.566 unidades.

Lo más impactante, sin embargo, se evidenció en la comparación mensual. Frente a enero de este año, cuando se habían patentado 66.454 vehículos, el descenso fue del 36,8%. Con estos números, el patentamiento acumulado del primer bimestre de 2026 alcanza 108.480 unidades, lo que implica una baja del 4,9% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 114.086 vehículos.

Desde el sector explicaron que el desempeño de febrero estuvo influido por una combinación de factores. El presidente de ACARA, Sebastián Beato, señaló que se trató de “un mes complejo para tomar decisiones comerciales”.

Entre las razones mencionó la menor cantidad de días hábiles, la volatilidad cambiaria, factores estacionales y expectativas de precios consideradas poco realistas, elementos que impactaron en el movimiento de los concesionarios.

Pese a este escenario, desde la entidad mantienen una visión moderadamente optimista sobre la evolución del mercado. Según Beato, el sector podría comenzar a mostrar una recuperación gradual en los próximos meses, con una actividad que iría “de menor a mayor” a lo largo del año.

El dirigente también indicó que el sector sigue con atención las definiciones económicas del Gobierno, especialmente los cambios impositivos y la evolución de las tasas de interés, variables que podrían favorecer el financiamiento y dinamizar la demanda.

Las marcas más vendidas del mes

En cuanto al desempeño por marcas, Volkswagen encabezó las ventas de febrero con 5.898 unidades patentadas. El segundo lugar fue para Fiat, con 5.127 vehículos, mientras que Toyota completó el podio con 4.991 unidades.

En tanto, la Toyota Hilux volvió a liderar los patentamientos del mes, consolidando su posición como uno de los vehículos más elegidos del mercado argentino. El Fiat Cronos ocupó el segundo lugar y el Peugeot 208 completó el podio.

A pesar del retroceso registrado en febrero, el sector automotor mantiene expectativas positivas para el resto del año. Desde ACARA consideran que la estabilización de las tasas y posibles cambios en el esquema impositivo podrían generar mejores condiciones para la comercialización de vehículos y favorecer una reactivación gradual del mercado durante 2026.