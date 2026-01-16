Murió la mujer que se había prendido fuego en una comisaría de Misiones

Laura Esther Delmas había sufrido quemaduras graves en al menos el 35% de su cuerpo y se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá.

El hecho ocurrió en una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande.

En las últimas horas, se confirmó una terrible noticia que mantiene en vilo a la provincia de Misiones. Tras permanecer nueve días en estado crítico, Laura Esther Delmas (63), la mujer que ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se quemó a lo bonzo, murió.

Video: el momento en el que la mujer se prendió fuego Una mujer ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego La mujer había sufrido quemaduras graves en al menos el 35% de su cuerpo y se encontraba internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Samic de Oberá, donde finalmente falleció.

El Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó el traslado del cuerpo de Delmas a la morgue para la realización de la autopsia.

Qué había dicho el hijo de la mujer “Nos descolocó, mi mamá estaba triste por la detención de mi hermano”, señaló Nicolás, en diálogo con Radioactiva 100.7. A pesar de que observaban que el estado anímico de su mamá había deteriorado, el joven mencionó que la familia no detectó señales de alerta que hicieran prever un intento de suicidio.

La escalofriante frase de la mujer El hecho ocurrió el martes pasado por la mañana, dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. La terrible secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la dependencia policial.