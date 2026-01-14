"Estaba triste por la detención de mi hermano": rompió el silencio el hijo de la mujer que se prendió fuego en una comisaría

La semana pasada, una mujer entró a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego. Está internada en terapia intensiva.

La semana pasada, una mujer entró a una comisaría de Misiones, se roció con alcohol y se prendió fuego. Hoy, a una semana del terrible episodio, el hijo de la mujer habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre la decisión de su madre. La mujer se encuentra internada en terapia intensiva.

Video: el momento en el que la mujer se prendió fuego Una mujer ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego “Nos descolocó, mi mamá estaba triste por la detención de mi hermano”, señaló Nicolás, en diálogo con Radioactiva 100.7. A pesar de que observaban que el estado anímico de su mamá había deteriorado, el joven mencionó que la familia no detectó señales de alerta que hicieran prever un intento de suicidio.

Qué dijo la mujer antes de prenderse fuego El hecho ocurrió el martes pasado por la mañana, dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. La terrible secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la dependencia policial.

En el video se observa el momento en el que la mujer entró a la comisaría, se roció con alcohol y luego se prendió fuego. Según informó el medio El Territorio, antes de prenderse fuego, la mujer les habría dicho a los oficiales la siguiente frase: “Por lo que le hicieron a mi hijo”.

Cuál es su estado de salud Tras el hecho, los efectivos intentaron auxiliarla y sofocaron las llamas. Debido a las heridas de gravedad que presentaba, fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá. Según trascendió, la mujer presenta quemaduras en casi el 35% de la superficie corporal.