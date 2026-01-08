"Por lo que le hicieron a mi hijo": la escalofriante frase de la mujer que se prendió fuego en una comisaría
La mujer sufrió quemaduras en casi el 35% de su cuerpo. En estos momentos, se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica.
La provincia de Misiones continúa conmocionada por el caso de la mujer que entró a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego. En estos momentos, se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica y estaría fuera de peligro.
Qué dijo la mujer antes de prenderse fuego
El hecho ocurrió el martes por la mañana, dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. La terrible secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la dependencia policial.
Video: el momento en el que la mujer se prendió fuego
En el video se observa el momento en el que la mujer entró a la comisaría, se roció con alcohol y luego se prendió fuego. Según informó el medio El Territorio, antes de prenderse fuego, la mujer les habría dicho a los oficiales la siguiente frase: “Por lo que le hicieron a mi hijo”.
Cuál es su estado de salud
Tras el hecho, los efectivos intentaron auxiliarla y sofocaron las llamas. Debido a las heridas de gravedad que presentaba, fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá. Según trascendió, la mujer presenta quemaduras en casi el 35% de la superficie corporal. En estos momentos, se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica.
En el lugar, los agentes secuestraron un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales.