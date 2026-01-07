La mujer sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y está internada con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho ocurrió en una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande.

Un terrible hecho mantiene en vilo a la provincia de Misiones, donde una mujer ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local, debido a las heridas de gravedad que presentaba.

Video: el momento en el que la mujer se prendió fuego Una mujer ingresó a una comisaría, se roció con alcohol y se prendió fuego El hecho ocurrió el martes por la mañana, dentro de una comisaría en la localidad misionera de Campo Grande. La terrible secuencia fue registrada por una de las cámaras de seguridad de la dependencia policial.

En el video se observa el momento en el que la mujer entró a la comisaría, se roció con alcohol y luego se prendió fuego. Inmediatamente, los efectivos intentaron auxiliarla y sofocaron las llamas.

Debido a las heridas de gravedad que presentaba, fue trasladada al Hospital SAMIC de Oberá. Según trascendió, la mujer presenta quemaduras en casi el 35% de la superficie corporal. En estos momentos, se encuentra internada con asistencia respiratoria mecánica.