El acusado de prender fuego a su novia dijo que "se roció sola con alcohol"

El acusado de prender fuego a su novia, una joven de 20 años que resultó gravemente herida al sufrir quemaduras en su cuerpo, en la ciudad bonaerense de Olavarría, dijo ante la fiscal de la causa que fue la víctima quien se roció con alcohol. Pese a su declaración, seguirá detenido.

El hecho ocurrió en horas de la mañana del sábado en calle 8 al 1600 del mencionado distrito, ubicado a unos 355 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el centro sudoeste del interior bonaerense. La víctima, identificada como Aylén Acevedo, ingresó al Hospital Municipal con graves quemaduras y sigue en estado reservado y en terapia intensiva.

Personal de la Comisaría Primera fue alertado por el hecho y comenzó a investigar lo sucedido bajo las directivas de la fiscal Paula Serrano. Según las fuentes, tras tomar testimonios y obtener distintos elementos de prueba, el novio de la joven, llamado Fabián Sánchez, fue aprehendido como sospechoso de haberla de una tentativa de femicidio.

En concreto, el novio de la joven indicó ante los médicos y policías que Aylén se había querido suicidar rociándose nafta y prendiéndose fuego. A su vez, durante la declaración indagatoria, el hombre negó los cargos que se imputaron e insistió con que se trató de un intento de suicidio.

Frente a esa declaración, la fiscal Paula Serrano pidió al juez de Garantías que interviene en la causa que el presunto agresor pase de estar aprehendido a estar detenido situación que tendrá un plazo de cinco días para resolverse.

Mientras el joven estaba a punto de ser indagado, un grupo de personas atacó a piedrazos la casa del acusado y rompió las ventanas de un auto que estaba en el lugar. "No me calmo nada. Este hdp prendió fuego a mi hermana Aylen Acevedo. Ella está en estado critico, está mal y él sigue diciendo que se quiso suicidar. Mentira, no nos callamos, que no quede así. Vivas nos queremos, por Aylen y por todas, gritemos", escribió Rocío en su Facebook.

Según información de la causa, la joven ingresó a terapia intensiva del hospital Municipal de Olavarría en estado crítico, con graves quemaduras en el rostro, pecho y piernas. "Le dan horas de vida", escribió una amiga de la víctima a través de las redes sociales, mientras que indicó que “la carne caía de su cuerpo”, en relación al estado en el que quedó tras ser quemada.

Durante este mes hubo dos movilizaciones bajo la consigna "Olavarría, ciudad del horror", tras el femicidio de Sofía Vicente, una joven de 22 años que fue encontrada asesinada de un balazo en la nuca, en un pozo ciego de un campo, luego de permanecer desaparecida cinco días.