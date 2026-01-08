Video: tiene 18 años, quedó filmado robando una bicicleta en Maipú y sus padres lo obligaron a devolverla

El robo ocurrió el martes en una verdulería de Maipú. Al día siguiente, la familia del autor localizó a la dueña de la bicicleta y se la devolvieron.

Un chico de 18 años fue filmado la tarde del miércoles al perpetrar el robo de una bicicleta en una verdulería de Maipú. Vecinos lo identificaron y lo escracharon en las redes sociales, pero a las pocas horas sus padres lo obligaron a devolver el rodado a la propietaria.

El video del robo Embed - Robo bicicleta Maipú Tal como se aprecia en el video del hecho al que accedió MDZ, fue pasadas las 13.30 del citado día cuando un joven vestido con una remera azul y pantalón corto celeste pasaba por una verdulería de la villa cabecera del departamento maipucino y, de manera inesperada, se llevó una bicicleta que estaba estacionada en la vereda.

La dueña del rodado, quien se encontraba comprando dentro del comercio, salió corriendo tras el malviviente junto a otros vecinos, pero no lograron alcanzarlo y lo perdieron de vista.

Escrache en las redes y la devolución de la bicicleta Tras el robo, la víctima y allegados realizaron publicaciones en las redes sociales para poder localizar al autor del robo, quien fue identificado, o la bicicleta robada. Fue a partir de eso que familiares del sospechoso se comunicaron con la verdulería y expresaron sus intenciones de devolver el rodado sustraído.

De acuerdo con las fuentes allegadas al caso, los padres del chico afirmaron que "su hijo no es así y es la primera vez que hacía eso". Además, pidieron encarecidamente que "dejaran de escracharlo" en las redes, ya que se compartieron fotos del perfil de Instagram del sindicado ladrón.