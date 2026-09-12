Delincuente previsor: se robó un aire acondicionado antes de la llegada del verano y lo atraparon

Un delincuente se robó un aire acondicionado en Las Heras y lo detuvieron cuando se iba con el botín al hombro.

Un hombre de 44 años fue aprehendido anoche en Las Heras mientras circulaba por la intersección de Berón y Democracia Norte cargando la unidad exterior de un aire acondicionado. El delincuente fue detenido por los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje.

El delincuente llevaba una mochila, pinzas y un tramo de una cañería de cobre. Ministerio de Seguridad El delincuente, el aire acondicionado y la detención Aprovechando la soledad de la noche y la lluvia que no dio tregua desde la tarde, un hombre se robó parte de un aire acondicionado.

Todo empezó cerca de las 23, cuando personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras que estaba haciendo una recorrida vio al hombre cargando el aparato. Cuando el delincuente advirtió la presencia de efectivos de seguridad, arrojó el aire acondicionado al piso y empezó a correr.

El personal policial le dio la voz de alto y lo detuvo a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento también secuestraron una mochila negra, una pinza y un tramo de una cañería de cobre.

Los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona para intentar dar con el propietario de los objetos secuestrados, pero la búsqueda no dio resultado. El caso quedó en manos de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras.