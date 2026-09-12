Murió una mujer de 30 años tras volcar con su hijo de dos años en Neuquén

Una mujer de 30 años murió este sábado tras volcar con el vehículo que conducía sobre la Ruta Nacional 237, cerca de Villa El Chocón , en la provincia de Neuquén . En el automóvil también viajaban su hijo de dos años y sus padres, de 58 y 59 años.

La víctima fue identificada como Marilyn Valenzuela, oriunda de Allen, Río Negro. El siniestro ocurrió en inmediaciones de Cañadón Escondido, a unos nueve kilómetros de Villa El Chocón, en dirección a Picún Leufú.

Según las primeras actuaciones, el Renault Fluence mordió la banquina, perdió el control y terminó volcando. Hasta el momento, las pericias preliminares no establecieron la participación de otro vehículo.

Como consecuencia del impacto, Valenzuela sufrió un traumatismo en la cabeza y murió en el lugar. Su hijo, en tanto, resultó ileso.

El menor se trasladaba en una silla de seguridad y llevaba colocado el cinturón, lo que habría contribuido a que no sufriera lesiones durante el vuelco.

Los padres de la mujer también se encontraban dentro del automóvil y fueron asistidos en el lugar antes de ser trasladados para recibir atención médica.

Tras el accidente, trabajaron en la zona efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Tránsito y bomberos de Villa El Chocón.

Investigan las causas del vuelco

La investigación busca determinar qué provocó que la conductora perdiera el control del vehículo.

Entre las primeras hipótesis mencionadas aparece la posibilidad de que la velocidad haya incidido en la maniobra, aunque este punto todavía no fue confirmado oficialmente. También se analiza la presencia de un desnivel de entre 10 y 15 centímetros en la banquina, que podría haber dificultado el control del automóvil.

Las autoridades continúan con las pericias para establecer la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el vuelco.