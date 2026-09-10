Se golpeó a sí misma, atacó a su ex con un picaporte y le quemó la casa: la condena que recibió una mujer
Florencia Moyano Maldonado fue condenada a tres años de prisión por atacar a su exnovio, golpearse a sí misma y prender fuego su vivienda.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra Florencia Moyano Maldonado, de 26 años, por agredir a su expareja, Nicolás Gallo, y provocar un incendio en su vivienda de la ciudad de La Rioja. Durante el episodio, la mujer también se habría golpeado a sí misma y atacó al hombre con un picaporte en la cabeza.
Según consta en la causa, Moyano Maldonado llegó a la casa de Gallo, ubicada en el barrio Panamericano, y permaneció junto al portón de ingreso. Cuando el hombre regresó, le pidió que se retirara porque la relación entre ambos había terminado. La mujer se negó y comenzó una discusión que derivó en golpes, rasguños y puñetazos. Las agresiones quedaron registradas por cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.
Se golpeó en la cara y después lo atacó con un picaporte
La querella sostuvo que, en medio del enfrentamiento y al advertir que Gallo no reaccionaba, Moyano Maldonado “comenzó a golpearse a sí misma”, con impactos sobre su rostro y los pómulos. De acuerdo con la presentación de la abogada de la víctima, posteriormente continuó dañando distintos objetos de la casa mientras perseguía al hombre por la propiedad.
En uno de esos momentos, la mujer alcanzó a Gallo cerca de una puerta que comunicaba la cochera con el patio, retiró el picaporte y lo utilizó para golpearlo en la cabeza hasta provocarle un corte. La víctima tuvo que recibir atención médica en el área de trauma shock del hospital Vera Barros. La querella también señaló que durante el episodio fueron destruidos otros elementos de la vivienda.
El incendio que destruyó parte de la casa
La situación continuó en el garaje, donde había dos cuatriciclos y un bidón con nafta. Según la causa, Moyano Maldonado tomó el combustible, lo esparció sobre uno de los vehículos y prendió fuego el lugar. Las llamas destruyeron la totalidad del garaje y alcanzaron además una habitación lindera. La propia acusada sufrió quemaduras en brazos y piernas y debió permanecer internada para recibir curaciones.
Gallo aseguró que durante el incendio se encontraban personas dentro de la propiedad y relató que sus hijos quedaron afectados por lo ocurrido. También sostuvo que el episodio fue el punto culminante de una relación atravesada por situaciones de violencia y humillaciones. De acuerdo con su testimonio, antes del ataque había decidido poner fin al vínculo y le había pedido a Moyano Maldonado que abandonara su casa.
La Corte Suprema dejó firme la condena
En septiembre de 2023, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja declaró a Moyano Maldonado culpable de lesiones leves calificadas por el vínculo y daños en concurso real en situación de flagrancia y la condenó a tres años de prisión efectiva. El Superior Tribunal de Justicia provincial confirmó posteriormente el fallo. La defensa acudió entonces a la Corte Suprema, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible el planteo y dejaron firme la condena.