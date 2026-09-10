Se golpeó a sí misma, atacó a su ex con un picaporte y le quemó la casa: la condena que recibió una mujer

Florencia Moyano Maldonado fue condenada a tres años de prisión por atacar a su exnovio, golpearse a sí misma y prender fuego su vivienda.

La mujer atacó al novio en la puerta de su casa y le prendió fuego la casa.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a tres años de prisión de cumplimiento efectivo contra Florencia Moyano Maldonado, de 26 años, por agredir a su expareja, Nicolás Gallo, y provocar un incendio en su vivienda de la ciudad de La Rioja. Durante el episodio, la mujer también se habría golpeado a sí misma y atacó al hombre con un picaporte en la cabeza.

Según consta en la causa, Moyano Maldonado llegó a la casa de Gallo, ubicada en el barrio Panamericano, y permaneció junto al portón de ingreso. Cuando el hombre regresó, le pidió que se retirara porque la relación entre ambos había terminado. La mujer se negó y comenzó una discusión que derivó en golpes, rasguños y puñetazos. Las agresiones quedaron registradas por cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

La mujer llegó a la casa de su pareja y comenzó a agredirlo. Se golpeó en la cara y después lo atacó con un picaporte La querella sostuvo que, en medio del enfrentamiento y al advertir que Gallo no reaccionaba, Moyano Maldonado “comenzó a golpearse a sí misma”, con impactos sobre su rostro y los pómulos. De acuerdo con la presentación de la abogada de la víctima, posteriormente continuó dañando distintos objetos de la casa mientras perseguía al hombre por la propiedad.

En uno de esos momentos, la mujer alcanzó a Gallo cerca de una puerta que comunicaba la cochera con el patio, retiró el picaporte y lo utilizó para golpearlo en la cabeza hasta provocarle un corte. La víctima tuvo que recibir atención médica en el área de trauma shock del hospital Vera Barros. La querella también señaló que durante el episodio fueron destruidos otros elementos de la vivienda.

El incendio que destruyó parte de la casa La situación continuó en el garaje, donde había dos cuatriciclos y un bidón con nafta. Según la causa, Moyano Maldonado tomó el combustible, lo esparció sobre uno de los vehículos y prendió fuego el lugar. Las llamas destruyeron la totalidad del garaje y alcanzaron además una habitación lindera. La propia acusada sufrió quemaduras en brazos y piernas y debió permanecer internada para recibir curaciones.