Ataque a una joven con ácido: detuvieron a cuatro hombres y buscan determinar quién fue el culpable

La investigación por el ataque con ácido contra Agustina Soledad Rodríguez sumó un nuevo capítulo con la detención de cuatro hombres que mantienen distintos vínculos entre sí. La joven, de 25 años, continúa internada en grave estado y permanece en coma farmacológico desde la agresión ocurrida el 27 de agosto en Pablo Podestá, partido de Tres de Febrero.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada sobre Benito Pérez Galdós al 9100. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, un hombre se acercó hasta una ventana de la casa y golpeó el vidrio con la excusa de que tenía algo para entregar. Cuando Rodríguez se acercó, el agresor le arrojó un líquido corrosivo directamente en el rostro y escapó del lugar.

La joven sufrió graves quemaduras y fue trasladada al Hospital Bocalandro , en Loma Hermosa, donde permanece internada.

La huida del agresor quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona . Las imágenes permitieron establecer que escapó a bordo de un Ford Fiesta Kinetic , vehículo que se convirtió en una de las principales pistas de la investigación. La causa está a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N°7 de San Martín.

Agustina Rodríguez, la joven víctima del ataque con ácido

Quiénes son los cuatro detenidos

Uno de los arrestados es F. H. R., de 21 años, expareja de Agustina Rodríguez. El joven fue quien trasladó a la víctima al hospital después del ataque. Sin embargo, los investigadores detectaron presuntas contradicciones entre su declaración y otros elementos reunidos durante la investigación, por lo que quedó bajo análisis de la Justicia.

También fue detenido J. S., de 37 años, señalado como el propietario del Ford Fiesta Kinetic utilizado durante la fuga. De acuerdo con la investigación, el vehículo era utilizado habitualmente por la expareja de Rodríguez. Los otros dos sospechosos son F. I. R., de 38 años, y D. M. G., de 43, propietarios de un pet shop en el que habían trabajado tanto Rodríguez como su expareja.

“Los cuatro dieron versiones totalmente contradictorias entre sí y no cierra lo que dijeron”, indicaron fuentes vinculadas a la investigación sobre sus declaraciones.

El móvil del ataque todavía es una incógnita

Mientras la Justicia intenta determinar quién fue el responsable del ataque y qué participación tuvo cada uno de los cuatro detenidos, el móvil de la agresión todavía no está determinado. Una de las pistas que analiza la Justicia está relacionada con una amenaza que el exnovio de Rodríguez habría recibido pocos días antes del ataque.

El mensaje, que ahora forma parte de las pruebas incorporadas al expediente, decía: “Vamos a hacer c... a tu familia”. La amenaza es uno de los elementos que los investigadores buscan conectar con la agresión contra Rodríguez, aunque por el momento el móvil continúa siendo una de las principales incógnitas de la causa.