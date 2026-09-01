¿Rusia intentó atacar Alemania? La grave acusación de Berlín por un dron con explosivos

El Gobierno de Alemania responsabilizó oficialmente a Rusia este martes por el intento de atentado con un dron cargado de explosivos contra el aeropuerto de Leipzig/Halle. Berlín aseguró que el episodio forma parte de las operaciones híbridas que Moscú desarrolla en territorio europeo y anunció nuevas medidas contra Rusia.

El artefacto fue encontrado durante la noche del 4 de agosto cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle y posteriormente fue desactivado. El dron estaba equipado con explosivos, pero no llegó a detonar, por lo que el episodio no provocó daños de mayor gravedad en las instalaciones.

El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, confirmó este martes el resultado de las investigaciones durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul. Según explicó, las pesquisas policiales, el método utilizado y la información aportada por los servicios de Inteligencia permitieron atribuir el intento de ataque a Rusia.

Para Berlín, el episodio se encuadra en un patrón de operaciones híbridas rusas, que incluye acciones de sabotaje, espionaje, desinformación y ataques contra infraestructuras consideradas estratégicas. La acusación representa un nuevo punto de tensión entre Alemania y Moscú, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el respaldo europeo a Kiev.

El aeropuerto de Leipzig/Halle es uno de los principales centros logísticos de Alemania y cumple un papel relevante en el transporte internacional de mercancías. Su importancia también está relacionada con el apoyo europeo a Ucrania, ya que por sus instalaciones circulan aeronaves de transporte ucranianas Antonov.

Además, el aeropuerto alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico (Salis) de la OTAN. Este mecanismo realiza operaciones frecuentes para trasladar equipos hacia los grupos de combate de la alianza ubicados en el flanco oriental europeo, desde Finlandia hasta Rumania, además de colaborar con misiones de la Unión Europea y de países aliados.

Por ese motivo, las autoridades alemanas consideran que el intento de atentado tuvo como objetivo una infraestructura particularmente sensible. El hecho de que el dron haya sido encontrado cerca de un avión ucraniano reforzó las sospechas sobre una posible relación con el respaldo logístico que Alemania y otros países europeos brindan a Ucrania.

La investigación también llevó al Gobierno alemán a evaluar nuevas medidas para reforzar la protección de instalaciones estratégicas y prevenir posibles ataques similares. Para Berlín, el episodio evidencia que las infraestructuras vinculadas con la ayuda europea a Kiev pueden quedar expuestas dentro de la creciente confrontación entre Rusia y Occidente.

El canciller alemán Friedrich Merz. X

Alemania endurece su respuesta contra Rusia

Tras confirmar la responsabilidad atribuida a Moscú, Wadephul anunció nuevas medidas diplomáticas. El ministro de Relaciones Exteriores informó que Alemania cerrará el consulado general de Rusia en Bonn a partir del 18 de septiembre y que rescindirá el contrato de arrendamiento de la Casa de Rusia, un centro cultural ubicado en Berlín.

La reacción también alcanzó a la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su solidaridad con Alemania junto con otros líderes mundiales como Georgia Meloni y aseguró que el bloque está unido frente a lo que considera una amenaza para su seguridad. “Estamos unidos en nuestra determinación de hacer frente a la agresión rusa”, afirmó von der Leyen en la red social X. La funcionaria sostuvo además que Rusia busca generar desconfianza y miedo en las sociedades europeas, pero aseguró que esa estrategia fracasará.

Von der Leyen anticipó que analizará la situación este miércoles junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Entre los temas que podrían abordarse se encuentra la posibilidad de implementar nuevas sanciones contra Rusia.

El intento de atentado en Leipzig/Halle suma así un nuevo episodio a las acusaciones europeas contra Moscú por acciones que, según Berlín, exceden el enfrentamiento militar en Ucrania y forman parte de una estrategia de presión sobre países occidentales.