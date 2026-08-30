Rusia puso una condición para la cumbre entre Putin, Trump y Zelenski por la guerra

El portavoz del Kremlin Dmitri Peskov afirmó este domingo que una eventual cumbre entre Vladímir Putin , Donald Trump y Volodímir Zelenski solo será posible en el momento en que exista un acuerdo listo para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania.

A su vez, Peskov sostuvo que Rusia mantiene su disposición a negociar, aunque aseguró que actualmente "no existen" las condiciones para retomar las conversaciones de paz. Además, remarcó que una eventual reunión entre los presidentes de Rusia, Estados Unidos y Ucrania no debería utilizarse para negociar los detalles del acuerdo. Según explicó, el encuentro solo tendría sentido para firmar los consensos alcanzados previamente.

El funcionario ruso afirmó que los acuerdos que podrían surgir de las negociaciones no serían un "trato primitivo", sino el resultado de un proceso complejo que podría incluir numerosos detalles. En ese sentido, volvió a responsabilizar a Ucrania por la falta de avances y aseguró que Kiev no quiere discutir una solución al conflicto por la vía pacífica.

El viernes, Peskov ya había reconocido que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania se encuentra "totalmente estancado" y que actualmente no existen nuevas ideas para avanzar.

La última ronda de negociaciones con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero. Desde entonces, Moscú sostiene que espera nuevas propuestas de Washington.

Rusia insistió con sus demandas

Peskov afirmó que la parte ucraniana conoce las exigencias de Rusia y mencionó específicamente el reclamo para que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás. Según el portavoz, la negativa ucraniana a discutir ese punto por la vía diplomática explica que Rusia continúe con sus acciones militares y mantenga una "dinámica positiva en el frente".

Las declaraciones se produjeron mientras aumentaron los ataques rusos contra Kiev durante las últimas tres jornadas, que dejaron decenas de víctimas civiles, según la agencia EFE.

Horas antes, Peskov había respaldado esa escalada y la presentó como una respuesta a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.