Una nena bajo los escombros y 350 personas en un túnel: los milagrosos rescates tras la riada en Nepal

Una nena sobrevivió 60 horas bajo los escombros y 350 personas fueron rescatadas de un túnel tras la devastadora riada en Nepal.

En medio de la devastación provocada por la riada que arrasó pueblos y rutas del norte de Nepal, dos rescates sorprendentes se convirtieron en historias de supervivencia. Una nena de seis años fue encontrada con vida después de permanecer 60 horas bajo los escombros, mientras que cientos de personas pudieron ser evacuadas de un túnel de una obra hidroeléctrica en Rasuwa.

Una nena sobrevivió 60 horas bajo los escombros El rescate de la menor ocurrió este sábado en Timure, una de las localidades más afectadas por la crecida cerca de la frontera con China. Los equipos trabajaban contra el tiempo, mientras disminuían las posibilidades de encontrar sobrevivientes. Para llegar hasta ella debieron retirar a mano piedras, maderas, chapas y restos de construcciones arrastrados y acumulados el agua.

Después de avanzar entre los escombros, los rescatistas encontraron un pequeño hueco en el que la nena había permanecido atrapada desde el miércoles. Las imágenes difundidas por la Policía Armada de Nepal muestran cómo los agentes consiguen sacarla de una zona cubierta de barro y restos de viviendas. En un primer momento aparece aparentemente inconsciente y es trasladada en brazos para recibir asistencia.

Poco después fue llevada a un puesto de seguridad cercano y nuevos registros permitieron comprobar su evolución. La nena ya aparecía consciente, abrigada y comiendo, luego de haber pasado más de dos días debajo de los escombros.

El rescate de 350 personas refugiadas en un túnel A pocos kilómetros, otro operativo había dado una señal de esperanza. Impactantes videos difundidos por el gobierno nepalí mostraron a militares avanzando y arrastrándose por el barro para llegar hasta personas que habían quedado refugiadas en el túnel de una central hidroeléctrica en construcción en Rasuwa. El jueves, los equipos consiguieron rescatar a 350 personas, mientras las tareas continuaron durante el viernes y el sábado para localizar a un centenar de sobrevivientes.