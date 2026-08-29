Un empresario argentino quedó bajo la lupa en Perú por su vínculo con Keiko Fujimori

Un empresario argentino quedó en el centro de la controversia política en Perú luego de que trascendieran encuentros reservados con la presidenta Keiko Fujimori que no habrían sido registrados en la agenda pública de la mandataria. Se trata del inversor Damián Valenzuela Mayer, señalado como un colaborador cercano de la jefa de Estado.

La información fue difundida por el semanario Hildebrandt, que reveló detalles de las reuniones y la presencia de ambos en un exclusivo spa. Las publicaciones generaron cuestionamientos en Lima, principalmente por la falta de transparencia en torno a los encuentros y por el papel que tendría un empresario extranjero dentro del círculo político del Gobierno.

La controversia llevó a Fujimori a brindar explicaciones públicas sobre una de las visitas. La presidenta confirmó que el 11 de julio había concurrido a la peluquería Tomyko, aunque remarcó que la visita se produjo antes de asumir la Presidencia y buscó así desvincularla de sus actividades oficiales.

Al mismo tiempo, la mandataria rechazó las versiones que especulaban sobre la naturaleza de su relación con el empresario argentino. “Hace tiempo me inventan relaciones, cuatro, cinco relaciones”, sostuvo, al tiempo que aseguró que su único compromiso es “con el Perú”.

En medio de la polémica, desde el Gobierno peruano también buscaron explicar cuál sería el vínculo de Valenzuela Mayer con el espacio político de Fujimori.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, confirmó que el empresario participó activamente en la campaña presidencial. Sin embargo, desde el Ejecutivo todavía no se habría precisado si actualmente ocupa un cargo formal, si recibe algún tipo de remuneración estatal o bajo qué condición participa de actividades vinculadas al Gobierno.

Ese punto se convirtió en uno de los principales interrogantes para sectores de la oposición y de la prensa peruana, que buscan determinar cuál es el verdadero nivel de influencia del inversor argentino dentro del nuevo oficialismo.

La respuesta de la defensa

Ante las publicaciones periodísticas, los abogados de Valenzuela Mayer difundieron una carta para responder a las acusaciones y cuestionamientos surgidos en torno a su cliente.

En el documento, la defensa sostuvo que el empresario no tiene condenas judiciales y afirmó que ninguno de los procedimientos mencionados por el semanario corresponde a causas de carácter penal.

Las explicaciones, sin embargo, no lograron despejar todas las dudas en el escenario político peruano. La discusión se centra ahora en la relación entre Fujimori y el empresario argentino, la ausencia de algunos encuentros en los registros oficiales y el eventual papel que Valenzuela Mayer podría desempeñar dentro del Gobierno.

La controversia también volvió a poner bajo discusión la transparencia de la agenda presidencial y la participación de actores privados en el entorno de las autoridades peruanas.