Aseguran que Donald Trump amenazó al Reino Unido con quitarle el apoyo por las Islas Malvinas: cuál es el motivo

La posibilidad de que Estados Unidos revise su posición respecto de las Islas Malvinas quedó incorporada a una nueva discusión entre Washington y Reino Unido, según un reporte publicado por The Telegraph. De acuerdo con el medio británico, altos funcionarios del Pentágono evalúan esa alternativa en el marco de una presión más amplia sobre los países aliados para que eleven su gasto militar.

El eje de la tensión está puesto en el compromiso británico con las nuevas metas de inversión en defensa impulsadas por la administración de Donald Trump . Funcionarios estadounidenses consideran que Reino Unido todavía no presentó una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI reclamado por Washington.

La discusión adquiere una particular relevancia para Argentina debido al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y al papel histórico de Estados Unidos en la disputa entre Buenos Aires y Londres.

Según el medio británico, un alto funcionario estadounidense afirmó que Reino Unido podría recibir una atención especial dentro de la revisión que Washington realiza sobre sus aliados de la OTAN.

El objetivo de esa evaluación es determinar si los países miembros cuentan con planes creíbles para alcanzar las nuevas metas de inversión militar: "Espero que el Reino Unido reciba una atención especial debido a su gran potencial".

Consultado específicamente sobre la posibilidad de que Estados Unidos modifique su postura respecto de las Islas Malvinas, la misma fuente respondió "Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos".

Las Malvinas volvieron al eje de la discusión Archivo MDZ

The Telegraph presentó esa definición como uno de los principales indicios de que la cuestión Malvinas quedó vinculada con la discusión que Washington mantiene con Londres sobre el gasto militar.

La presión de Trump sobre Reino Unido por el gasto en defensa

El planteo forma parte de una estrategia estadounidense para que sus aliados asuman una mayor responsabilidad en materia de defensa.

Estados Unidos critica la "poca inversión" del Reino Unido en materia de defensa. EFE

Según la reconstrucción publicada por el diario inglés, Washington impulsa una nueva etapa que funcionarios estadounidenses denominan "OTAN 3.0". Bajo ese esquema, los países europeos y Canadá deberían asumir la principal responsabilidad por la defensa convencional del continente. En ese contexto, el gasto militar pasó a ocupar un lugar central en la evaluación estadounidense sobre los compromisos de los integrantes de la alianza.

The Telegraph señaló que Washington considera insuficiente el plan de inversión en defensa anunciado en junio por el primer ministro británico, Keir Starmer.

La fuente estadounidense citada por el medio reconoció que la iniciativa representa un avance, aunque cuestionó su alcance: "Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente". Otro de los puntos de preocupación para Washington sería que Reino Unido todavía no asumió un compromiso explícito de destinar el 3% del PBI a defensa para 2030.

Cuánto deberán invertir los países de la OTAN

En el marco de la nueva estrategia de la alianza, los países miembros acordaron destinar el 3,5% de su PBI a defensa y otro 1,5% a infraestructura vinculada con seguridad para 2035, según consignó The Telegraph.

El objetivo es cubrir los posibles vacíos derivados de una menor concentración de recursos militares estadounidenses en Europa, mientras Washington desplaza parte de su atención estratégica hacia el Indo-Pacífico. En ese escenario, la discusión sobre el aporte británico adquirió un peso particular debido a la importancia militar y estratégica de Reino Unido dentro de la OTAN.

¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas?

La postura oficial de Estados Unidos ha sido de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del archipiélago. Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las islas, mientras que Reino Unido sostiene que las Malvinas son un territorio británico de ultramar soberano.

De acuerdo con The Telegraph, esa posición fue ratificada este año por un portavoz de Keir Starmer.

La eventual revisión planteada por funcionarios estadounidenses no supone, según la información publicada, un cambio ya decidido en la postura de Washington, sino una posibilidad que habría quedado incorporada a las conversaciones con Reino Unido en torno al gasto y el reparto de responsabilidades dentro de la OTAN.