Tras la visita del jefe de la CIA, Donald Trump aseguró que Putin no atacará a la OTAN
El presidente de Donald Trump dijo que mantuvo “buenas conversaciones” con Putin y descartó un ataque ruso contra países de la alianza militar.
El presidente Donald Trump, aseguró este jueves que ha mantenido “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y afirmó que el mandatario ruso no atacará territorio de la OTAN. El presidente republicano no precisó cuándo se produjo el último contacto entre ambos líderes.
“He tenido buenas conversaciones con él. No va a atacar territorio de la OTAN”, afirmó, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido de esos intercambios. Trump hizo las declaraciones ante periodistas en el Despacho Oval.
Durante la misma rueda de preguntas, el mandatario estadounidense evitó comentar sobre la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe. Según EFE, el viaje habría buscado enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados.
Rusia rechazó las versiones sobre un posible ataque
El mandatario estadounidense ya había calificado este miércoles la visita de Ratcliffe a Moscú como “semirutinaria”. Las versiones sobre el viaje surgieron en medio de evaluaciones de inteligencia que, según la agencia española, señalaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la alianza militar.
El Kremlin, por su parte, negó este jueves que Rusia contemple atacar a un país de la OTAN. Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, sostuvo que las informaciones publicadas no reflejan las intenciones de Moscú y acusó a las naciones europeas de mantener una política agresiva hacia Rusia.
“Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, afirmó Peskov durante su rueda de prensa telefónica diaria.
De esta manera, tanto Trump como el Kremlin rechazaron públicamente la posibilidad de un ataque ruso contra territorio aliado.