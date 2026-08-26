El gobierno de Trump cancela las entrevistas para visas de inmigrantes en los consulados y embajadas de EE.UU. en todo el mundo

El gobierno de Donald Trump ordenó a los consulados de EE.UU. en todo el mundo suspender temporalmente los procesos para visas de inmigrante en todo hasta nuevo aviso.

Esta pausa fue implementada mientras se realiza un "entrenamiento profundo" del personal de las sedes diplomáticas para detectar a solicitantes de visados que puedan llegar a utilizar servicios de asistencia social tras su llegada a EE.UU. , dijo el Departamento de Estado.

La información fue reportada inicialmente por el Financial Times y luego confirmada por el Departamento de Estado a Reuters y a medios estadounidenses.

"Un EE.UU. más próspero implica garantizar que los solicitantes de visado no corran el riesgo de convertirse en una carga pública —según la definición establecida en la legislación y la normativa estadounidenses— ni de depender de las ayudas públicas de EE.UU. reservadas para los ciudadanos estadounidenses necesitados que reúnan los requisitos", declaró un portavoz de esa secretaría.

El gobierno afirmó que se trata de "una iniciativa de capacitación global" para "garantizar que todos los funcionarios consulares estén plenamente preparados para evaluar a cada solicitante de visa de manera integral y coherente", agregó el vocero.

Las visas de inmigrante de EE.UU. son las que permiten a la larga obtener la residencia permanente legal, conocida como green card, y pueden ser solicitadas por vínculo familiar o tras ganar la lotería de visas.

El país también incluye algunas visas de trabajo.

Las entrevistas ya agendadas en los consulados fueron canceladas, y el gobierno dijo que serán reprogramadas una vez reanudados los trámites.

Esta medida no afecta a las visas para viajes de turismo o negocios, que son considerados documentos para no inmigrantes, ni las de trabajadores calificados específicos conocida como H1-B. Estos trámites se seguirán desarrollando en los consulados como de costumbre.

El Departamento de Estado no especificó hasta cuándo regirá la pausa para las visas de inmigrante.

AFP vía Getty Images El Departamento de Estado no informó de hasta cuándo estará vigente la suspensión de las entrevistas.

Esta decisión se conoce días después de que una jueza anulara una medida anterior del gobierno de Trump que cancelaba la tramitación de visas de inmigrante para los ciudadanos de 75 países, entre los que estaban Colombia, Brasil, Uruguay y Cuba.

"La política, que prohíbe categóricamente la emisión de visas de inmigrante en función de la nacionalidad del solicitante, constituye una vulneración directa" de la ley federal de inmigración y excede la autoridad del secretario de Estado, escribió la jueza en su dictamen.

Con la nueva instrucción, no hay discriminación por nacionalidad.

En junio, otro juez estadounidense falló en contra de los esfuerzos de la administración para detener el procesamiento de solicitudes de inmigración de 39 países.

Trump ha desplegado una política migratoria más férrea que la de gobiernos anteriores, buscando disminuir la cantidad de visas emitidas y reforzando los controles sobre aquellos que se encuentran en EE.UU. de forma irregular para deportarlos.

Revocación de visas a solicitantes de asilo

Además, hace unos días se supo que el gobierno de Trump planea revocar las visas de extranjeros que ingresaron a EE.UU. como visitantes de corta duración y posteriormente solicitaron asilo.

"Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación de la visa", declaró Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

Pigott señaló que la cifra de revocaciones "es dinámica" y que el proceso se hará de manera continua. Medios estadounidenses sugirieron que 200.000 visas podrían verse afectadas.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario [de Estado, Marco] Rubio, estamos dejando claro que una visa es un privilegio, no un derecho", afirmó Pigott en un comunicado enviado a la BBC.

El funcionario explicó que esa secretaría está coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a EE.UU. alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitaron asilo para quedarse en el país de forma permanente.

Getty Images Los solicitantes de asilo que ingresaron a EE.UU. con visas de corta estadía verán revocado ese permiso.

"Este tipo de visas se emiten bajo el claro entendimiento de que son para personas que tienen la intención de regresar a sus países de origen", dijo.

Se revocarán las visas de turismo y negocios (B1 y B2) emitidas entre 2016 y 2026 a titulares que hayan solicitado asilo o lo estén solicitando actualmente, informó Associated Press citando documentos del Departamento de Estado.

La mayoría de las visas de negocios y turismo en 2024 se otorgaron a ciudadanos de Brasil —país que obtuvo más de 1,1 millones de visas B1 y B2—, China continental, India y Pakistán, de acuerdo con datos del Departamento de Estado.

A principios de este mes, el Departamento de Estado anunció que había revocado más de 175.000 visas de ciudadanos extranjeros que, según la entidad, "violaron los términos de sus visas, cometieron delitos, incitaron a la violencia contra ciudadanos estadounidenses, estafaron a estadounidenses, abusaron (del) sistema de inmigración o pusieron en peligro la seguridad nacional".

Con información de Nardine Saad

FUENTE: BBC