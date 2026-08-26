Estados Unidos suspende las citas para tramitar visas en todo el mundo y se espera por un nuevo plan migratorio

El Gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal las citas para la tramitación de visados en todas sus embajadas y consulados alrededor del mundo. La decisión, confirmada por voceros del Departamento de Estado y revelada por medios internacionales, responde a la puesta en marcha de un programa de capacitación global obligatorio para todo el personal consular, en el marco del endurecimiento de los controles migratorios impulsado por el presidente republicano Donald Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca.

Según informaron fuentes diplomáticas a la agencia Reuters, las agendas de atención al público se están reajustando para permitir que los funcionarios completen el entrenamiento. Como consecuencia, los solicitantes que ya contaban con turnos programados comenzaron a recibir notificaciones vía correo electrónico indicando que sus entrevistas fueron canceladas y que recibirán nuevas fechas de reprogramación en el futuro.

EFE Capacitación para detectar "cargas públicas" y mayores restricciones El Departamento de Estado evitó precisar la duración exacta de la suspensión o del entrenamiento. No obstante, la dependencia aclaró que la iniciativa busca que los diplomáticos evalúen las solicitudes de manera "exhaustiva y consistente". El foco principal del entrenamiento está puesto en reforzar los criterios para detectar e impedir el ingreso de postulantes que puedan convertirse en una "carga pública" o depender de la asistencia social del Estado norteamericano.