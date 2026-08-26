Tragedia en Nepal: al menos 16 muertos y casi 400 peregrinos sin contacto tras una violenta riada

Una verdadera tragedia golpeó este miércoles a Nepal , donde una violenta riada dejó al menos 16 personas muertas y casi 400 viajeros sin contacto cerca de la frontera con el Tíbet, en China. La enorme masa de agua arrasó localidades, dañó carreteras y afectó infraestructura clave mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

El desastre se produjo durante la mañana en el distrito de Rasuwa, en el norte del país. El río Bhote Koshi se desbordó y el agua golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, ubicadas sobre una de las principales rutas terrestres que conectan Nepal con territorio tibetano.

Según las autoridades, hasta el momento se contabilizaron 16 fallecidos, aunque existe temor de que la cifra aumente a medida que los rescatistas puedan ingresar a las zonas más afectadas. Al menos 29 personas lograron ser rescatadas durante las primeras horas del operativo.

La Junta de Turismo de Nepal informó que 384 viajeros permanecen sin contacto. El listado preliminar está compuesto por 93 ciudadanos nepalíes y 291 extranjeros que se encontraban en la región al momento de la inundación.

Entre los extranjeros aparecen 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. Las autoridades todavía intentan determinar la nacionalidad de otras 111 personas incluidas en el relevamiento.

Buena parte de los viajeros se dirigía hacia el Tíbet para participar del Kailash Mansarovar Yatra, una peregrinación hacia el monte Kailash y el lago Mansarovar considerada sagrada por hindúes, budistas y jainistas. Cada año miles de personas realizan ese recorrido atravesando la región afectada.

Investigan si un terremoto provocó la enorme riada en la tragedia de Nepal

Las primeras investigaciones apuntan a una posible cadena de eventos iniciada pocos minutos antes de la inundación. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, explicó ante el Parlamento que a las 8:37 se produjo un terremoto que habría provocado un gran deslizamiento de tierra.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró en ese momento un sismo de magnitud 4,4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros. Según la hipótesis presentada por el Gobierno, el desprendimiento habría bloqueado temporalmente el cauce del Bhote Koshi y la posterior liberación del agua habría provocado la violenta crecida. La causa, sin embargo, continúa bajo investigación.

La emergencia obligó a desplegar seis helicópteros del Ejército de Nepal y otros ocho de empresas privadas, además de policías, militares y equipos de rescate. La inundación también destruyó o dañó mercados, asentamientos, carreteras y obras hidroeléctricas, mientras continúa la búsqueda de quienes permanecen incomunicados.