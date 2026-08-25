Toni Jardón, experto en horticultura: "La mejor época para plantar un almendro es entre principios y mediados de primavera"

Plantar un almendro puede parecer una tarea sencilla, pero elegir mal el momento o el lugar puede complicar su crecimiento desde el comienzo. A pocas semanas de la llegada de la primavera en el hemisferio sur, quienes estén pensando en sumar este árbol frutal al jardín o la huerta pueden comenzar a prepararse.

Toni Jardón, experto en horticultura y creador de La Huertina de Toni, explicó cuáles son las condiciones que conviene tener en cuenta antes de hacerlo. Uno de los aspectos principales es precisamente el momento del año elegido para llevar el ejemplar a tierra.

“La mejor época para plantar almendros es entre principios y mediados de primavera”, sostiene Jardón en su canal de La Huertina de Toni . La razón es que para entonces debería haber quedado atrás el período de temperaturas más bajas y disminuir el riesgo de heladas, mientras comienzan a subir las temperaturas.

La fecha, sin embargo, es solamente una parte del proceso. El especialista recomienda buscar un sector con buena exposición al sol y un suelo que tenga un correcto drenaje, ya que el exceso de humedad puede afectar seriamente las raíces .

Al momento de plantarlo, se debe realizar un hoyo con espacio suficiente para colocar las raíces sin dañarlas. Después se cubren con tierra y se compacta suavemente alrededor de la planta para eliminar bolsas de aire y conseguir que quede firme. En lugares donde suelen registrarse vientos fuertes también puede colocarse un tutor para ayudar a mantener el árbol erguido.

Una vez terminado el trabajo, Jardón aconseja realizar un buen riego de asentamiento para favorecer el enraizamiento. Durante la primera temporada es especialmente importante conservar cierta humedad en el suelo, pero sin llegar al encharcamiento, ya que este puede favorecer la pudrición de las raíces y la aparición de hongos.

El sol también será fundamental para el árbol

El almendro necesita varias horas de luz solar directa para desarrollarse y producir una buena cosecha. La recomendación es elegir un lugar donde pueda recibir al menos seis horas de sol al día y, especialmente cuando el ejemplar todavía es joven, protegerlo de los vientos demasiado intensos.

Con el paso del tiempo se trata de un árbol capaz de soportar períodos de sequía, aunque durante su primer año necesita una atención mayor con el riego. Elegir correctamente el momento de plantación y cuidar el drenaje desde el comienzo pueden marcar una diferencia en su desarrollo.