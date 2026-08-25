Lejos de las típicas playas en Brasil: los destinos secretos que te esperan
Pozos naturales y cañones gigantes: los tesoros ocultos que debes ver en Brasil. Maravillas secretas.
Brasil guarda rincones naturales que pocos viajeros conocen. Estas zonas tienen para ti paisajes de agua cristalina, paisajes únicos y aventuras sin multitudes. Descubre cuatro lugares increíbles para tu próxima ruta.
Paisajes naturales en el corazón de Brasil
En el estado de Tocantins se ubica Jalapão, un paraje famoso por sus fervedouros. Estos manantiales tienen pozos donde el agua brota con gran fuerza desde la tierra. La presión de la corriente flotará tu cuerpo e impedirá que te hundas.
Por otro lado, la Chapada dos Veadeiros en Goiás protege un ecosistema antiguo sobre rocas de cuarzo. El parque destaca por sus enormes cañones, pozas transparentes y caídas de agua gigantes. Es un punto ideal para hacer caminatas al aire libre y tomar baños refrescantes.
En el estado de Pará está Alter do Chão, una franja costera a orillas del río Tapajós. Cuando el nivel del agua baja, emergen enormes bancos de arena blanca. El paisaje parece una playa caribeña situada en medio de la Amazonía.
Y la Chapada Diamantina en Bahía ofrece una geografía repleta de sierras y cueva subterráneas. El área reúne altas mesetas, valles profundos, cascadas y piscinas de tono azul. Sus caminos permiten explorar un entorno natural único y lleno de historia.