Lejos de las típicas playas en Brasil: los destinos secretos que te esperan

Brasil guarda rincones naturales que pocos viajeros conocen. Estas zonas tienen para ti paisajes de agua cristalina, paisajes únicos y aventuras sin multitudes. Descubre cuatro lugares increíbles para tu próxima ruta.

Paisajes naturales en el corazón de Brasil En el estado de Tocantins se ubica Jalapão, un paraje famoso por sus fervedouros. Estos manantiales tienen pozos donde el agua brota con gran fuerza desde la tierra. La presión de la corriente flotará tu cuerpo e impedirá que te hundas.

Por otro lado, la Chapada dos Veadeiros en Goiás protege un ecosistema antiguo sobre rocas de cuarzo. El parque destaca por sus enormes cañones, pozas transparentes y caídas de agua gigantes. Es un punto ideal para hacer caminatas al aire libre y tomar baños refrescantes.

En el estado de Pará está Alter do Chão, una franja costera a orillas del río Tapajós. Cuando el nivel del agua baja, emergen enormes bancos de arena blanca. El paisaje parece una playa caribeña situada en medio de la Amazonía.