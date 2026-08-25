WhatsApp prepara una nueva función: podrás ver las fotos sin abrir el chat

Una nueva función beta de WhatsApp para Android muestra miniaturas de fotos y videos junto a los chats, agilizando la identificación del contenido multimedia.

WhatsApp es una de las aplicaciones que más abrimos y cerramos durante el día y el uso de la app de mensajería ya es casi intuitivo para millones de personas. Sin embargo, la plataforma continúa incorporando nuevas funciones y realizando cambios que, al implementarse de manera gradual, suelen pasar casi desapercibidos para los usuarios.

En esta ocasión, una actualización en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.32.11 incorpora una novedad que permite reconocer rápidamente cuándo el último mensaje de una conversación contiene una foto o un video. De esta manera, la aplicación muestra una pequeña miniatura junto al chat y permite saber qué tipo de contenido se recibió antes de abrir la conversación.

Cómo funcionará la nueva vista previa de WhatsApp La función aparecerá directamente en la lista principal de conversaciones. Cuando una foto sea el último contenido compartido en un chat, WhatsApp mostrará una pequeña imagen como vista previa junto a la conversación. Así, los usuarios podrán identificar de un vistazo qué contenido recibieron y encontrar más rápidamente determinadas imágenes.

La herramienta también será compatible con videos y stickers, por lo que la vista previa no estará limitada exclusivamente a las fotografías. El objetivo es facilitar la identificación del contenido multimedia más reciente sin tener que ingresar a cada conversación para comprobar qué archivo fue enviado.

WhatsApp prueba un cambio que permitirá ver una miniatura del último contenido compartido directamente en la lista de conversaciones. Shutterstock Qué cambia para los usuarios de WhatsApp Hasta ahora, para saber qué fotografía o archivo multimedia se había recibido en una conversación era necesario ingresar al chat. Con esta nueva función, WhatsApp busca ahorrar ese paso y hacer más visual la lista de conversaciones, algo que puede resultar especialmente útil para quienes reciben una gran cantidad de imágenes y videos durante el día.