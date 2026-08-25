Qué harán los nuevos dueños de la Ruta 7: obras obligatorias, peajes y explotación comercial

El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Ruta 7 en su tramo en Mendoza a un consorcio de tres empresas locales. Las firmas Laugero Construcciones SA, Green SA y Corporación del Sur SA ganaron la licitación para administrar 329 kilómetros de una de las arterias viales más importantes de la provincia por un plazo de 20 años. Los nuevos dueños deberán realizar solo dos obras obligatorias y se encargarán principalmente del mantenimiento de la calzada. A cambio de la inversión instalarán dos nuevos peajes que se sumarán a los dos ya existentes y a su vez podrán generar recursos adicionales a través de la explotación comercial de los costados de la ruta.

Este grupo de empresas mendocinas se impuso en la licitación pública de la Red Federal de Concesiones que comprende 329 kilómetros de la Ruta 7 que van desde el Arco Desaguadero hasta el Paso Internacional Cristo Redentor. Presentó una propuesta de tarifa de cobro de peaje de $3.090,25 más IVA y tiene proyectada una inversión de alrededor de 300 millones de dólares para las dos décadas de concesión.

La privatización de la Ruta 7 implica que los nuevos concesionarios deberán realizar dos obras viales obligatorias específicas, además de la puesta en valor de toda la calzada en la etapa inicial de la concesión. También deberá tener un móvil de seguridad dispuesto en el camino hacia Alta Montaña y podrá permitir la explotación de actividades comerciales vinculadas a la circulación de vehículos en toda la traza de Este a Oeste.

El pliego de especificaciones técnicas particulares de la licitación de la Ruta 7 establecía que los concesionarios deberán realizar una serie de obras iniciales en un plazo de entre 12 y 18 meses , que comenzarían a contar desde la toma de posesión que se estima sería entre octubre y noviembre de este año.

Estas intervenciones deberán brindar a los usuarios de la red vial adecuadas condiciones de transitabilidad, seguridad vial y confort.

Entre esas tareas se encuentra el bacheo superficial o profundo para eliminar baches y hundimiento en calzadas, el sellado de grietas y fisuras, el fresado de deformación de bordes, la señalización, la limpieza, la reconstrucción de pavimentos rígidos, los alambrados, el mantenimiento y reposición de la forestación en algunas zonas, además de la reparación de los sistemas de iluminación y semaforización.

A partir de los cinco años del inicio de la concesión se deberán cumplir las exigencias de rugosidad, ahuellamiento, macrotextura y resistencia del deslizamiento en la Ruta 7.

En tanto, las empresas serán las responsables del mantenimiento de la calzada, los materiales de seguridad, la iluminación, los semáfores, la señalética durante los 20 años de la concesión.

Las dos obras obligatorias

La concesión también determina que los nuevos dueños del corredor internacional deberán realizar dos obras obligatorias. Una de ellas es la construcción la construcción de la intersección rotacional en calle Las Heras, de Uspallata, donde se conecta la Ruta 7 con la Ruta Nacional N°149.

Este proyecto tiene como objetivo la articulación del tránsito de la Ruta 7 con tránsito de locales y turísticos. Según aclara el pliego licitatorio, esta mejora aportará seguridad vial y funcionalidad operativa adaptada a las condiciones geográficas y ambientales del Valle de Uspallata en un contexto de gran valor logístico, turístico y social.

Las tareas comprenden la reconstrucción de calzada, construcción de obras básicas y pavimentación de la Intersección Rotacional, desagües pluviales, señalización e iluminación

La otra obra es la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Uspallata. Se trata de una estructura ejecutada en el año 1973 con una losa de tablero y veredas con filtraciones, fisuras y carbonatación.

Actualmente presenta juntas de dilatación y apoyo deficientes y deteriorados, veredas y defensas peatonales defectuosas y defectos en la señalización e iluminación.

El objetivo de este proyecto es restaurar la seguridad estructural y funcional del puente, mejorar la circulación y aumentar la vida útil de la obra, reduciendo su mantenimiento futuro.

Ubicación y costo de los nuevos peajes

La licitación detalla las ubicaciones de las dos estaciones de peaje ya existentes sobre la Ruta 7 que recibirá el concesionario, las cuales no podrán modificarse en su ubicación, ni aumentarse en número salvo expresa autorización de Vialidad Nacional.

Una de ellas está ubicada en el departamento de La Paz, cuando se ingresa a la provincia de Mendoza y la otra estación se encuentra en la localidad de Las Cuevas, en Alta Montaña, camino hacia Chile.

Actualmente el peaje de La Paz tiene un valor de $3.000 para vehículos particulares, mientras que el de Las Cuevas tiene un costo de apenas $300. La licitación especifica que el concesionario podrá al momento de la toma de posesión cobrar el mismo valor de tarifa en ambas estaciones.

Asimismo, el concesionario deberá proyectar y construir dos nuevos puntos de cobro de peajes, los cuales serán habilitados por expresa autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.

Una de las nuevas estaciones de peaje estará ubicada en la Variante Palmira, en el limite entre Palmira, en San Martín, y San Roque, en Maipú. Mientras que el segundo puesto de peaje se instalará en el ingreso a la localidad de Potrerillos.

El consorcio de empresas mendocinas que se quedó con la concesión de la Ruta 7 había presentado la propuesta más baja de peaje entre los cuatro oferentes que pujaron en la licitación. Habían ofertado un valor de $3.090,25 más IVA, un 22% por debajo de la tarifa tope fijada en el marco de la licitación que era de 3.966,94.

Para empezar a cobrar peaje a los usuarios, la empresa concesionaria deberá cumplir con algunos requisitos. Contar con el acta de finalización de la obra inicial de puesta en valor de la Ruta 7 y que la nueva estación funcione con un sistema de cobro automático por medio de vías automáticas canalizadas o sistema Free Flow.

Negocio al costado de la ruta y un móvil de seguridad vial

La concesión también permite generar recursos adicionales mediante la explotación de actividades comerciales vinculadas a la circulación de vehículos, como por ejemplo áreas de servicio, estaciones de combustible, locales gastronómicos, supermercados, publicidad en la infraestructura vial y fibra óptica.

Por otro lado, el pliego licitatorio también establece que el concesionario deberá contar con al menos un móvil de seguridad vial para patrullar las ruta entre el cruce con la Ruta 40 y hasta el Paso a Chile, de manera tal de acudir con la mayor celeridad posible en ayuda ante emergencias que se produzcan en dichos tramos.

Operativo invernal a cargo de Vialidad Nacional

Los pronósticos anticipan nevadas tardías para Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ

La privatización de la Ruta 7 establece que el Operativo Invernal continuará estando a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, para garantizar las condiciones de circulación y seguridad de todos los usuarios.

Entre las principales tareas, se destaca el despeje de nieve para prevenir su acumulación en las rutas, el riego con líquido anti hielo o con solución salina, y la distribución de sal a granel para evitar y prevenir la formación de hielo sobre la calzada, entre otras.