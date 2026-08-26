Parricidio en Chile: una adolescente mató a su madre a martillazos, asistió a clases y se entregó a la policía

Una menor de 14 años confesó haber asesinado a su madre tras una discusión en su departamento en la comuna de San Joaquín, Chile.

La joven cubrió el cadáver con una sábana, pasó la noche en el lugar y asistió a clases al día siguiente.

Un escalofriante crimen conmociona a la sociedad chilena. Una adolescente de 14 años atacó y mató a su madre en la vivienda que ambas compartían en la comuna de San Joaquín, al sur de Santiago de Chile. Tras cometer el homicidio, la joven convivió horas con el cadáver, asistió a su jornada escolar con normalidad y finalmente se presentó ante las autoridades para confesar el hecho.

El macabro episodio ocurrió durante el mediodía del domingo en un departamento ubicado en el piso 13 de un edificio sobre las calles Vicuña Mackenna y Celia Solar. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, en medio de una acalorada discusión, la menor agredió a la mujer golpeándola con un martillo, lo que le causó heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

Convivencia con el cuerpo, rutina normal y posterior confesión Luego del ataque, la joven salió temporalmente del inmueble con su padre. Al regresar y constatar que su madre yacía en el suelo sin signos vitales, decidió cubrir el cuerpo con una sábana y quedarse a dormir en el departamento junto al cadáver.

La secuencia continuó al día siguiente con asombrosa frialdad. Durante la mañana del lunes, la imputada asistió a clases en su colegio con total normalidad, para luego, por la tarde, dirigirse por sus propios medios a la Comisaría 3° de Santiago a declarar lo sucedido; tras su confesión, quedó formalmente aprehendida y a disposición de la Justicia.

Pericias y avance de la investigación Las actuaciones quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Laboratorio de Criminalística. Los peritajes forenses practicados sobre la víctima confirmaron que los traumatismos mortales fueron provocados por un objeto contundente, coincidiendo de forma directa con el testimonio de la menor.