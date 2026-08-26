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Potente ataque masivo de Ucrania contra 16 objetivos en suelo de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski reivindica un ataque masivo contra muchos objetivos en Rusia incluyendo instalaciones petroleras y aeródromos.

MDZ Mundo

Las tropas de Ucrania atacaron distintos puntos de Rusia. Foto Dpa&nbsp;

Las tropas de Ucrania atacaron distintos puntos de Rusia. Foto Dpa 

DPA

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado diversos ataques contra 16 objetivos en Rusia, principalmente instalaciones petroleras, pero también aeródromos e infraestructuras, incidiendo en que estos ataques buscan golpear la "billetera petrolera de Rusia que financia la guerra".

En un mensaje en redes sociales, el líder ucraniano ha hecho balance a las últimas operaciones militares de Kiev, reivindicando el ataque a "16 objetivos en Rusia".

"En particular, se llevaron a cabo ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras -la billetera petrolera de Rusia que financia la guerra-. También fueron atacados aeródromos, una unidad de misiles e infraestructuras que se utilizan constantemente para lanzar ataques contra Ucrania", ha argumentado.

Las tropas de Ucrania buscan llevar la guerra a suelo de Rusia. Foto Efe

Las tropas de Ucrania buscan llevar la guerra a suelo de Rusia. Foto Efe

Ucrania regresa la guerra a Rusia

Entre los objetivos atacados también se encuentran una empresa militar y la logística rusa, ha añadido Zelenski, quien ha reiterado que el objetivo de la campaña es que la guerra "vuelva al lugar de donde vino".

"Ucrania responde a los ataques rusos, y lo hacemos de una manera que garantiza que el coste de la guerra para el agresor aumente inevitablemente. Estamos reduciendo justamente la capacidad de Rusia para llevar a cabo su agresión", ha indicado. Dpa

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