El Gobierno relativizó el impacto de la decisión de Trump de dejar a la Argentina fuera del nuevo cupo de carne

Pablo Quirno recibió a un funcionario comercial de EE.UU. y defendió la cuota preferencial que la Argentina ya negoció con Washington.

Pablo Quirno recibió al representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, en un momento de intensa actividad entre la Casa Rosada y Washington. El encuentro ocurrió después de las nuevas medidas comerciales dispuestas por Donald Trump y en medio de las conversaciones para profundizar el acuerdo económico entre ambos países.

Jeff Goettman llegó a Buenos Aires después de una visita a Santiago de Chile y mantendrá reuniones en la Argentina hasta el viernes. La agenda del funcionario estadounidense incluye encuentros con integrantes del Gobierno y representantes del sector privado vinculados a los distintos capítulos de la negociación bilateral.

Pablo Quirno presentó la visita como una instancia para avanzar en el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos que firmó en Washington junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Ese entendimiento contempla compromisos sobre apertura de mercados, barreras comerciales y adecuaciones regulatorias de ambos países.

La carne quedó afuera del nuevo cupo Donald Trump dispuso esta semana un contingente temporal de 300.000 toneladas de carne vacuna sin aranceles para reforzar la oferta en el mercado estadounidense. La Argentina no ingresó en esa medida, aunque la Casa Rosada sostuvo que la exclusión no altera las condiciones que el país ya tiene acordadas.

Pablo Quirno explicó que la Argentina cuenta con un cupo específico de acceso preferencial, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas durante la negociación del acuerdo firmado en febrero. El canciller ubicó esa ampliación entre los resultados del entendimiento comercial y sostuvo que el nuevo contingente apunta principalmente a proveedores que no disponen de una cuota propia. La Cancillería exhibió además los números del intercambio bilateral como otro argumento para defender la relación con Estados Unidos. Las exportaciones argentinas al mercado estadounidense alcanzaron casi US$6000 millones entre enero y julio, una suba del 38% frente al mismo período de 2025.