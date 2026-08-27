Diputados aprobó la adhesión de Argentina al tratado de patentes: de qué se trata

Después de un debate maratónico en el que la Cámara de Diputados también aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II , los legisladores dieron luz verde a la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) .

La iniciativa obtuvo 147 votos a favor, 93 en contra y ninguna abstención . Sin embargo, el proyecto no quedó convertido en ley: deberá regresar al Senado debido a las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara baja.

El dictamen de mayoría aprobado por Diputados establece una adhesión parcial al PCT y mantiene en reserva el Capítulo II del tratado, una posibilidad contemplada por el propio documento.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un acuerdo administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que busca unificar y simplificar las primeras etapas del trámite para solicitar protección de una invención a nivel internacional.

El tratado fue firmado en Washington en 1970 y actualmente está vigente en 158 países .

Para Argentina, su incorporación permitiría que científicos, pymes, universidades y centros de investigación puedan iniciar el proceso mediante una única solicitud internacional estandarizada, presentada en español y ante la oficina argentina de patentes.

¿Qué beneficios tendría Argentina con la adhesión al PCT?

Uno de los principales beneficios está relacionado con la simplificación del trámite y la posibilidad de postergar durante más tiempo las decisiones sobre la protección de una invención en otros países.

Una única solicitud internacional

El PCT permite presentar una solicitud internacional única para iniciar el trámite de protección en los países miembros del sistema.

De esta manera, los innovadores locales pueden reducir las gestiones legales y los costos iniciales vinculados con traducciones y presentaciones en el exterior.

Hasta 30 meses para decidir

Otro de los puntos centrales es la extensión de los plazos. Los inventores disponen de hasta 30 meses, frente a los 12 meses del régimen tradicional, para evaluar las posibilidades de patentamiento antes de ingresar en la fase nacional de cada país.

En esa instancia deberán afrontar los costos correspondientes y someterse a la legislación de cada Estado.

El PCT no crea una patente mundial

La adhesión al tratado no implica la creación de una patente internacional ni garantiza que una invención vaya a ser patentada.

La decisión final continúa en manos de cada oficina nacional. En Argentina, esa función corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

¿Por qué Argentina deja en reserva el Capítulo II del PCT?

El punto más relevante del dictamen aprobado por Diputados es la decisión de no adoptar el Capítulo II del tratado.

Ese capítulo establece un procedimiento de examen preliminar internacional, que permite la emisión de informes y dictámenes técnicos dentro del sistema internacional.

La reserva responde a reclamos vinculados con la protección de la industria farmacéutica nacional y apunta a preservar el margen de decisión del organismo argentino sobre las patentes.

El debate por el evergreening

Uno de los argumentos planteados está relacionado con el denominado evergreening, mediante el cual empresas farmacéuticas pueden intentar extender la protección de determinados medicamentos mediante patentes sobre modificaciones menores que no implican mejoras terapéuticas reales.

La reserva del Capítulo II busca evitar que evaluaciones internacionales condicionen los criterios aplicados por el INPI argentino.

Soberanía regulatoria

Otro de los ejes del debate es la soberanía regulatoria.

El INPI aplica criterios propios para evaluar las solicitudes de patentes y rechaza determinados tipos de reivindicaciones farmacéuticas, entre ellas las relacionadas con segundos usos, sales o formulaciones derivadas.

Con la reserva del Capítulo II, Argentina mantiene el control sobre la evaluación y decisión definitiva respecto de las patentes dentro de su territorio.

El impacto sobre los medicamentos

La discusión también está vinculada con el acceso a medicamentos. La exclusión del Capítulo II busca evitar que dictámenes internacionales favorezcan la extensión de monopolios sobre determinados productos farmacéuticos y permitir que la industria nacional continúe comercializando medicamentos genéricos equivalentes a menor costo.

¿Qué falta para que Argentina adhiera al PCT?

Como Diputados introdujo modificaciones al proyecto, la iniciativa deberá regresar al Senado. La Cámara alta deberá analizar el texto aprobado por los diputados para determinar los próximos pasos del proyecto.

En caso de avanzar, Argentina incorporaría los mecanismos del PCT vinculados con la presentación internacional y los plazos para la protección de invenciones, pero mantendría en reserva el Capítulo II, de acuerdo con el dictamen aprobado en la Cámara baja.