Uno por uno, qué diputados votaron a favor de Inocencia Fiscal II

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II , una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones , por lo que el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.

La aprobación representó un triunfo para el oficialismo durante la sesión, luego de que la Cámara baja también diera luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto de Inocencia Fiscal II amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al sistema: $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio .

La iniciativa profundiza el espíritu de la ley de Inocencia Fiscal que el oficialismo logró aprobar en diciembre pasado.

Además de La Libertad Avanza , el proyecto contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical , entre otros espacios.

En la vereda opuesta, votaron en contra Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, además de algunas bancadas provinciales.

Por su parte, Provincias Unidas tuvo una votación dividida.

¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?

El proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen la adhesión.

De esta manera, la iniciativa busca profundizar el esquema establecido por la ley de Inocencia Fiscal aprobada en diciembre y modificar las condiciones bajo las cuales los contribuyentes quedan alcanzados por el régimen.

¿Cuántos votos obtuvo el proyecto?

La iniciativa consiguió 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.

Quiénes votaron a favor de Inocencia Fiscal II

Entre los 139 diputados que votaron a favor estuvieron integrantes de La Libertad Avanza, PRO, UCR y distintos bloques provinciales e independientes.

La lista completa es: