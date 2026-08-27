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Inocencia Fiscal

Uno por uno, qué diputados votaron a favor de Inocencia Fiscal II

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. El proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio para adherir.

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Además de La Libertad Avanza, el proyecto de Inocencia Fiscal II contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros espacios.

Además de La Libertad Avanza, el proyecto de Inocencia Fiscal II contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros espacios.

Prensa Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, por lo que el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.

La aprobación representó un triunfo para el oficialismo durante la sesión, luego de que la Cámara baja también diera luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El proyecto de Inocencia Fiscal II amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al sistema: $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.

La iniciativa profundiza el espíritu de la ley de Inocencia Fiscal que el oficialismo logró aprobar en diciembre pasado.

¿Qué bloques apoyaron Inocencia Fiscal II?

Además de La Libertad Avanza, el proyecto contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros espacios.

En la vereda opuesta, votaron en contra Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, además de algunas bancadas provinciales.

Por su parte, Provincias Unidas tuvo una votación dividida.

¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?

El proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen la adhesión.

De esta manera, la iniciativa busca profundizar el esquema establecido por la ley de Inocencia Fiscal aprobada en diciembre y modificar las condiciones bajo las cuales los contribuyentes quedan alcanzados por el régimen.

¿Cuántos votos obtuvo el proyecto?

La iniciativa consiguió 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.

Quiénes votaron a favor de Inocencia Fiscal II

Entre los 139 diputados que votaron a favor estuvieron integrantes de La Libertad Avanza, PRO, UCR y distintos bloques provinciales e independientes.

La lista completa es:

  • Guillermo Agüero, UCR

  • Sabrina Ajmechet, LLA

  • Carlos Almena, LLA

  • Lisandro Almirón, LLA

  • Claudio Álvarez, AF

  • Bárbara Andreussi, LLA

  • Pablo Ansaloni, LLA

  • Damián Arabia, LLA

  • Martín Ardohain, PRO

  • Alberto Arrúa, AF

  • Belén Avico, LLA

  • Fernanda Avila, EC

  • Karina Banfi, ADB

  • Atilio Basualdo, LLA

  • Mónica Becerra, LLA

  • Beltrán Benedit, LLA

  • Bertie Benegas Lynch, LLA

  • Emmanuel Bianchetti, PRO

  • Bernardo Biella, AF

  • Rocío Bonacci, LLA

  • Alejandro Bongiovanni, LLA

  • Gabriel Bornoroni, LLA

  • Adrián Brizuela, LLA

  • Eliana Bruno, LLA

  • Mariano Campero, LLA

  • Sergio Capozzi, PU

  • Alejandro Carrancio, LLA

  • Giselle Castelnuovo, LLA

  • Abel Chiconi, LLA

  • Gerardo Cipolini, UCR

  • Facundo Correa Llano, LLA

  • Fernando De Andreis, PRO

  • María Florencia De Sensi, PRO

  • Romina Diez, LLA

  • Nicolás Emma, LLA

  • Eduardo Falcone, MID

  • Alejandro Fargosi, LLA

  • Daiana Fernández Molero, PRO

  • Elia Fernández, IND

  • Alida Ferreyra, LLA

  • Sergio Figliuolo, LLA

  • Alejandro Finocchiaro, PRO

  • María Gabriela Flores, LLA

  • Alicia Fregonese, PRO

  • Maira Frías, LLA

  • Virginia Gallardo, LLA

  • Álvaro García, LLA

  • Carlos García, LLA

  • José Luis Garrido, PSC

  • Antonela Giampieri, PRO

  • Silvana Giudici, LLA

  • Rosario Goitia, LLA

  • Alfredo Gonzáles, LLA

  • María Luisa González Estevarena, LLA

  • Álvaro González, PRO

  • Diógenes González, UCR

  • Gerardo González, AF

  • Maura Gruber, LLA

  • Jairo Guzmán, LLA

  • Diego Hartfield, LLA

  • Óscar Herrera, AF

  • Patricia Holzman, LLA

  • Gerardo Huesen, LLA

  • Gladys Humenuk, LLA

  • María Cecilia Ibáñez, LLA

  • Carlos Jaime Quiroga, PyT

  • Andrés Laumann, LLA

  • Lilia Lemoine, LLA

  • Andrés Leone, LLA

  • Mercedes Llano, LLA

  • Enrique Lluch, LLA

  • Johanna Longo, LLA

  • Lorena Macyszyn, LLA

  • Álvaro Martínez, LLA

  • Martín Matzkin, LLA

  • Karina Maureira, LN

  • Nicolás Mayoraz, LLA

  • Gladys Medina, IND

  • Julieta Metral Asensio, LLA

  • Soledad Molinuevo, LLA

  • Soledad Mondaca, LLA

  • Fernando Monguillot, EC

  • Guillermo Montenegro, LLA

  • Juan Pablo Montenegro, LLA

  • Francisco Morchio, LLA

  • Julio Moreno Ovalle, LLA

  • Gabriela Muñoz, LLA

  • Lisandro Nieri, UCR

  • Miriam Niveyro, LLA

  • Sebastián Nóblega, EC

  • Javier Noguera, IND

  • José Núñez, PU

  • Joaquín Ojeda, LLA

  • Pablo Outes, AF

  • Sebastián Pareja, LLA

  • Marcos Patiño Brizuela, LLA

  • Santiago Pauli, LLA

  • Agustín Pellegrini, LLA

  • Federico Pelli, LLA

  • José Peluc, LLA

  • Luis Petri, LLA

  • María Lorena Petrovich, LLA

  • Luis Picat, LLA

  • Nancy Picón Martínez, PyT

  • María Celeste Ponce, LLA

  • Manuel Quintar, LLA

  • Valentina Ravera, LLA

  • Verónica Razzini, LLA

  • Karen Reichardt, LLA

  • Gastón Riesco, LLA

  • Cristian Ritondo, PRO

  • Jorge Rizzotti, PU

  • Gonzalo Roca, LLA

  • Laura Rodríguez Machado, LLA

  • Miguel Rodríguez, LLA

  • Yamila Ruíz, AF

  • Javier Sánchez Wrba, PRO

  • Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA

  • Santiago Santurio, LLA

  • Gisela Scaglia, PU

  • Darío Schneider, UCR

  • Laura Soldano, LLA

  • Yamile Tomassoni, LLA

  • Rubén Darío Torres, LLA

  • Aníbal Tortoriello, LLA

  • José Tournier, LLA

  • César Treffinger, LLA

  • Hernán Urien, LLA

  • Daniel Vancsik, AF

  • Patricia Vásquez, LLA

  • Yolanda Vega, AF

  • Andrea Vera, LLA

  • Pamela Verasay, UCR

  • Lorena Villaverde, LLA

  • Gino Visconti, LLA

  • Martín Yeza, PRO

  • Óscar Zago, MID

  • Carlos Zapata, LLA

  • María Inés Zigarán, PU

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