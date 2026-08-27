Uno por uno, qué diputados votaron a favor de Inocencia Fiscal II
La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. El proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio para adherir.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La votación terminó con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, por lo que el proyecto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
La aprobación representó un triunfo para el oficialismo durante la sesión, luego de que la Cámara baja también diera luz verde a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El proyecto de Inocencia Fiscal II amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al sistema: $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio.
La iniciativa profundiza el espíritu de la ley de Inocencia Fiscal que el oficialismo logró aprobar en diciembre pasado.
¿Qué bloques apoyaron Inocencia Fiscal II?
Además de La Libertad Avanza, el proyecto contó con el respaldo del PRO y la Unión Cívica Radical, entre otros espacios.
En la vereda opuesta, votaron en contra Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, además de algunas bancadas provinciales.
Por su parte, Provincias Unidas tuvo una votación dividida.
¿Qué cambia con Inocencia Fiscal II?
El proyecto amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen la adhesión.
De esta manera, la iniciativa busca profundizar el esquema establecido por la ley de Inocencia Fiscal aprobada en diciembre y modificar las condiciones bajo las cuales los contribuyentes quedan alcanzados por el régimen.
¿Cuántos votos obtuvo el proyecto?
La iniciativa consiguió 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones en la Cámara de Diputados.
Quiénes votaron a favor de Inocencia Fiscal II
Entre los 139 diputados que votaron a favor estuvieron integrantes de La Libertad Avanza, PRO, UCR y distintos bloques provinciales e independientes.
La lista completa es:
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Guillermo Agüero, UCR
Sabrina Ajmechet, LLA
Carlos Almena, LLA
Lisandro Almirón, LLA
Claudio Álvarez, AF
Bárbara Andreussi, LLA
Pablo Ansaloni, LLA
Damián Arabia, LLA
Martín Ardohain, PRO
Alberto Arrúa, AF
Belén Avico, LLA
Fernanda Avila, EC
Karina Banfi, ADB
Atilio Basualdo, LLA
Mónica Becerra, LLA
Beltrán Benedit, LLA
Bertie Benegas Lynch, LLA
Emmanuel Bianchetti, PRO
Bernardo Biella, AF
Rocío Bonacci, LLA
Alejandro Bongiovanni, LLA
Gabriel Bornoroni, LLA
Adrián Brizuela, LLA
Eliana Bruno, LLA
Mariano Campero, LLA
Sergio Capozzi, PU
Alejandro Carrancio, LLA
Giselle Castelnuovo, LLA
Abel Chiconi, LLA
Gerardo Cipolini, UCR
Facundo Correa Llano, LLA
Fernando De Andreis, PRO
María Florencia De Sensi, PRO
Romina Diez, LLA
Nicolás Emma, LLA
Eduardo Falcone, MID
Alejandro Fargosi, LLA
Daiana Fernández Molero, PRO
Elia Fernández, IND
Alida Ferreyra, LLA
Sergio Figliuolo, LLA
Alejandro Finocchiaro, PRO
María Gabriela Flores, LLA
Alicia Fregonese, PRO
Maira Frías, LLA
Virginia Gallardo, LLA
Álvaro García, LLA
Carlos García, LLA
José Luis Garrido, PSC
Antonela Giampieri, PRO
Silvana Giudici, LLA
Rosario Goitia, LLA
Alfredo Gonzáles, LLA
María Luisa González Estevarena, LLA
Álvaro González, PRO
Diógenes González, UCR
Gerardo González, AF
Maura Gruber, LLA
Jairo Guzmán, LLA
Diego Hartfield, LLA
Óscar Herrera, AF
Patricia Holzman, LLA
Gerardo Huesen, LLA
Gladys Humenuk, LLA
María Cecilia Ibáñez, LLA
Carlos Jaime Quiroga, PyT
Andrés Laumann, LLA
Lilia Lemoine, LLA
Andrés Leone, LLA
Mercedes Llano, LLA
Enrique Lluch, LLA
Johanna Longo, LLA
Lorena Macyszyn, LLA
Álvaro Martínez, LLA
Martín Matzkin, LLA
Karina Maureira, LN
Nicolás Mayoraz, LLA
Gladys Medina, IND
Julieta Metral Asensio, LLA
Soledad Molinuevo, LLA
Soledad Mondaca, LLA
Fernando Monguillot, EC
Guillermo Montenegro, LLA
Juan Pablo Montenegro, LLA
Francisco Morchio, LLA
Julio Moreno Ovalle, LLA
Gabriela Muñoz, LLA
Lisandro Nieri, UCR
Miriam Niveyro, LLA
Sebastián Nóblega, EC
Javier Noguera, IND
José Núñez, PU
Joaquín Ojeda, LLA
Pablo Outes, AF
Sebastián Pareja, LLA
Marcos Patiño Brizuela, LLA
Santiago Pauli, LLA
Agustín Pellegrini, LLA
Federico Pelli, LLA
José Peluc, LLA
Luis Petri, LLA
María Lorena Petrovich, LLA
Luis Picat, LLA
Nancy Picón Martínez, PyT
María Celeste Ponce, LLA
Manuel Quintar, LLA
Valentina Ravera, LLA
Verónica Razzini, LLA
Karen Reichardt, LLA
Gastón Riesco, LLA
Cristian Ritondo, PRO
Jorge Rizzotti, PU
Gonzalo Roca, LLA
Laura Rodríguez Machado, LLA
Miguel Rodríguez, LLA
Yamila Ruíz, AF
Javier Sánchez Wrba, PRO
Juliana Santillán Juárez Brahim, LLA
Santiago Santurio, LLA
Gisela Scaglia, PU
Darío Schneider, UCR
Laura Soldano, LLA
Yamile Tomassoni, LLA
Rubén Darío Torres, LLA
Aníbal Tortoriello, LLA
José Tournier, LLA
César Treffinger, LLA
Hernán Urien, LLA
Daniel Vancsik, AF
Patricia Vásquez, LLA
Yolanda Vega, AF
Andrea Vera, LLA
Pamela Verasay, UCR
Lorena Villaverde, LLA
Gino Visconti, LLA
Martín Yeza, PRO
Óscar Zago, MID
Carlos Zapata, LLA
María Inés Zigarán, PU