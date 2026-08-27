Punto por punto, qué es la Ley de Inocencia Fiscal II que aprobó Diputados y qué pasa con los "dólares del colchón"

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II , una iniciativa impulsada por el Gobierno con el objetivo de incentivar que los ahorros que permanecen fuera del circuito formal, conocidos como los “dólares del colchón” , ingresen a la economía.

El proyecto modifica la versión original de la ley aprobada en diciembre de 2025, luego de que contadores plantearan distintas inquietudes y de que el nivel de adhesión al régimen fuera menor al esperado.

La propuesta amplía el régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias y modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá cuestionar las declaraciones de los contribuyentes. El objetivo es reducir la información que deben presentar las personas físicas y limitar las facultades de fiscalización del organismo.

Uno de los principales cambios consiste en la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente condicionan el acceso al régimen.

La reforma elimina los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio. De esta manera, podrán ingresar todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, independientemente de sus ingresos o patrimonio.

Los grandes contribuyentes también podrán utilizar la modalidad simplificada, aunque no tendrán acceso a la presunción de exactitud ni a los demás beneficios contemplados por el proyecto.

¿Cuándo ARCA podrá cuestionar una declaración?

La iniciativa establece que ARCA deberá demostrar una “discrepancia significativa” para impugnar una declaración. En principio, se considerará que existe una diferencia significativa cuando el impuesto que debería pagar el contribuyente presente una diferencia de al menos 15% respecto de lo declarado.

Sin embargo, el proyecto incorpora un límite: incluso si se supera ese porcentaje, la presunción de exactitud se mantendrá cuando la diferencia reclamada no supere los $5 millones.

Además, el contribuyente tendrá la posibilidad de rectificar su declaración y pagar el ajuste correspondiente más los intereses dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado, sin perder los beneficios del régimen.

¿La reforma permite blanquear los “dólares del colchón”?

No. El proyecto no establece una amnistía general ni permite blanquear automáticamente dólares que no hayan sido declarados previamente ante el fisco.

El incentivo está dado principalmente por las nuevas reglas de fiscalización y la presunción de exactitud para quienes adhieran al régimen y cumplan con sus condiciones.

La propuesta busca que ARCA concentre sus controles en diferencias significativas entre lo declarado por los contribuyentes y la información que el organismo pueda obtener por otras vías.

Según el Gobierno, el objetivo es generar mayor seguridad jurídica e incentivos para que los ahorros que permanecen fuera del circuito formal ingresen a la economía.

¿Qué beneficios tendrán los funcionarios públicos?

Los funcionarios públicos quedan excluidos de los principales beneficios del régimen. Podrán utilizar el sistema simplificado para declarar el Impuesto a las Ganancias, pero no tendrán acceso a la presunción de exactitud ni a las demás ventajas contempladas en el proyecto.