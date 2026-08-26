ProMendoza festejó el crecimiento de las exportaciones con foco en el sector agrícola

En las últimas horas, ProMendoza presentó un balance interanual de resultados en donde se reflejó un incremento en las exportaciones mendocinas del 17% en volumen y del 14% en valor en dólares durante el primer semestre de 2026, con protagonismo de los productos agrícolas.

Según publicaron desde la fundación, el período anterior acumuló exportaciones por 736 millones de dólares, mientras que este año esa cifra escaló a US$ 838 millones. El informe surge de los datos recolectados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En diálogo con el programa Libre de Humo, por MDZ Radio 105.5, la gerenta general de ProMendoza, Patricia Giménez , festejó el crecimiento de las exportaciones y se refirió a la realidad de los productos mendocinos en diferentes mercados.

“En este primer semestre de 2025 hemos tenido la suerte de que han crecido tanto en volumen como en dólares las exportaciones en la provincia de Mendoza. Muy contentos por esto, muy contentos de que hay empresas que se están sumando a competir afuera, que a veces se veían con la mirada de que el mercado local les alcanzaba y hay varias empresas que han dado el salto a exportar. Estamos muy contentos también con el aumento de esa cantidad de empresas en el mercado internacional”, sostuvo Giménez.

Giménez señaló que, dentro del rubro de los productos primarios, las exportaciones mostraron un crecimiento del 17% en dólares y un 2% en volumen. Además, se refirió a algunos productos específicos, como la miel, y a la importancia de la denominación de origen de las exportaciones para poder registrarlas correctamente.

“Este primer semestre se está priorizando mucho la denominación de origen en algunos productos y que los productos salgan desde la provincia de Mendoza ya con el certificado de aduana. Esto nos está asegurando este crecimiento, que a veces no lo vemos porque no queda reflejado en la estadística, no porque no ocurra”, explicó.

Además, la gerenta general de ProMendoza señaló que las frutas de carozo fueron “la estrella del primer semestre”, con un crecimiento del 52% en dólares y un 45% en volumen: “Esto nos está mostrando que los productos estrella han funcionado bien. Los ajos tienen un crecimiento del 18% y un 25% en volumen. Era un producto que se pensaba que podía llegar a tener problemas por alguna dinámica de Brasil, que es el principal comprador de ajos de la provincia, y eso no se dio. No hubo precios tan altos como otros años, pero realmente la exportación fluyó muy bien”.

El rendimiento del vino en los mercados internacionales

Por otro lado, Giménez comentó que se está trabajando en ampliar los mercados del vino y en la búsqueda de atraer compradores para conocer la provincia: “En lo que va del último año hemos traído cerca de 130 compradores de vinos a la provincia. Lo vimos el año pasado: mucha gente conoce el vino argentino, compra algún vino de Argentina, pero no conocía Mendoza. El lograr que el comprador venga a la provincia genera una fidelidad distinta”.

A su vez, destacó el crecimiento de las exportaciones del vino a granel y señaló que posiblemente en septiembre haya récord debido al mes completo en el que el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado: “Sabemos que el vino es una mercadería que se puede sacar un mes después y que no va a generar conflicto. Calculamos que en septiembre vamos a tener un mes récord, pero que va a responder a esto: mitad de julio y mitad de agosto, muy frenado en las exportaciones de vino”.

Patricia Giménez, gerenta general de ProMendoza. Julieta Caballero - MDZ

El futuro y los destinos de las exportaciones

Finalmente, Giménez afirmó que el sector agropecuario “va creciendo todos los años”, aunque aclaró que es “pequeño” en comparación a la Pampa Húmeda: “Acá genera mucho derrame social porque nuestros productos todos son de mano de obra intensiva, entonces esto nos asegura que sigamos teniendo mucha gente que está viviendo desde el sector agropecuario”, explicó.

Además, proyectó que el salto podrá darse cuando se reflejen los números tanto de la minería como de la Vaca Muerta mendocina: “Por ahora nuestros números son seguir trabajando sobre el sector agropecuario, el sector industrial se incorpora nuevamente al comercio exterior con dos contratos muy importantes, IMPSA, que era un motor dentro del sector industrial muy fuerte. Creo que esto le va a hacer bien a la provincia al mostrar que estamos trabajando para que las exportaciones crezcan muy fuerte”.

A su vez, señaló que dentro de las compras mundiales de vino, Mendoza representa el 3%, por lo que hay un importante margen de crecimiento en el sector: “Todo lo que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea es una puerta de oportunidades. En el caso del vino, desde el 1 de mayo ya estamos teniendo una tasa el 25% más barata y que en cuatro años va a ser cero, el que ya vendía ya gana un 25% más en lo que hace a la tasa”.

En esa línea, concluyó: “Todas esas cosas que van pasando son ventajas y tenemos hoy una Cancillería muy preocupada y ocupada de que se vayan dando acuerdos. Siempre nos hemos quejado de esta Argentina cerrada, con falta de acuerdos internacionales y hoy la Cancillería está moviendo desde el acuerdo Mercosur-Unión Europea hasta acuerdos parciales con países”.