Las exportaciones de Mendoza crecieron en el primer semestre de 2026: qué productos impulsaron la suba

Las exportaciones de Mendoza crecieron durante el primer semestre de 2026 , según los datos del balance interanual elaborado por ProMEndoza . De acuerdo al estudio, el crecimiento fue tanto en el volumen de productos enviados al exterior (17%) como en el dinero que estas transacciones generaron (14%). Los productos agrícolas, manufacturas agropecuarias y energía fueron los principales motores que traccionaron este fenómeno.

ProMendoza realizó su análisis a partir de información de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) . El estudio indica que entre enero y junio se exportaron alrededor de 668 millones de kilos, frente a los 570 millones registrados durante el mismo período del año pasado. Por su parte, en términos económicos, las ventas pasaron de unos 736 millones de dólares a casi 838 millones (en valores FOB).

Desde ProMendoza destacaron que los resultados reflejan una evolución favorable de las ventas externas de la provincia y señalaron que las herramientas de promoción comercial buscan ampliar las oportunidades de las empresas mendocinas en los mercados internacionales.

El comportamiento positivo estuvo sostenido principalmente por los productos primarios, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) y el rubro de combustibles y energía. En cambio, las manufacturas de origen industrial (MOI) registraron una caída tanto en valor como en volumen.

Dentro de los productos primarios, el valor FOB aumentó 17%, mientras que el volumen creció 2%. La miel fue la que registró el mayor salto porcentual, con una suba del 78% en dólares y del 62% en kilos. También tuvieron fuertes incrementos las frutas de carozo, que crecieron 63% en valor FOB y 45% en volumen; las cebollas, con una suba del 52% en valor y 4% en kilos; y el ajo, uno de los productos característicos de la matriz exportadora provincial, que aumentó 18% en dólares y 25% en cantidad.

Las manufacturas de origen agropecuario mostraron una recuperación más marcada en volumen. El sector aumentó 8% en valores FOB y 22% en masa exportada.

ProMendoza elaboró el informe en base a los datos aportados por el Indec y DEIE. Gobierno de Mendoza

Entre los productos que más crecieron aparecen los jugos de frutas, con un incremento del 49% en dólares y del 80% en kilos. Los duraznos conservados registraron subas del 20% en valor FOB y del 16% en volumen.

A su vez, los restos de residuos alimenticios y preparados para animales duplicaron tanto su valor FOB como la cantidad exportada, con incrementos del 100% en ambos indicadores.

El vino, principal producto que exporta Mendoza, también terminó el primer semestre con números positivos: aumentó 5% en valor FOB y 18% en volumen.

Energía e industria tuvieron resultados dispares

Por su parte, el rubro de combustibles y energía mantuvo una evolución favorable durante el período analizado, con un crecimiento del 14% en valores FOB y del 16% en peso neto.

Las manufacturas de origen industrial, en cambio, tuvieron un comportamiento negativo en términos generales. El sector registró una caída del 3% en valor FOB y del 23% en volumen. Sin embargo, dentro de ese segmento algunos productos mostraron incrementos importantes: las ventas de fundiciones de hierro y acero crecieron 66% en valor FOB y 83% en cantidad de kilos, mientras que las manufacturas de aparatos mecánicos aumentaron 31% en dólares y 22% en volumen.

También se registró un fuerte crecimiento en las operaciones comerciales comprendidas dentro del régimen de secreto fiscal, que aumentaron 141% en valor FOB y 131% en cantidad de kilos.