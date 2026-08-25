Las exportaciones superarían los US$100.000 millones en 2026 y alcanzarían un nuevo récord

Las exportaciones superarían los US$100.000 millones en 2026, lo que proyectaría un superávit comercial superior a los US$20.000 millones.

Las exportaciones podrían superar los US$100.000 millones este año, un récord histórico. A su vez, estiman que el superávit comercial terminará por encima de los US$20.000 millones.

El superávit comercial en los primeros 7 meses del año pasó de US$3.370 millones en 2025 a un histórico US$16.000 millones este año. El 40% de esta mejora se explicó por el menor déficit comercial de los sectores menos relevantes en términos de comex. Un 25% se explica por el mayor saldo energético.

"Aún con una estacionalidad menos marcada porque las exportaciones de combustibles van ganando participación, con el segundo semestre comienza la etapa más desafiante del año en términos de comex. Las exportaciones del agro deberían moderar su dinamismo. Con todo, proyectamos exportaciones en valores cercanos a los US$100.000 millones, consistente con una suba de 14% anual", señaló LCG.

Y agregó: "En cuanto a las importaciones, mientras la actividad no muestre una recuperación significativa, es esperable que se mantengan en niveles mensuales similares a los observados recientemente. Incluso, de no ser por el incremento de precios, esperaríamos incluso una caída interanual. Proyectamos un superávit comercial superior los US$20.000 millones este año".

Se esperan exportaciones récord El informe detalló que la proyección de ventas externas para el actual calendario es de US$103.740 millones, lo que implica un incremento de US$16.600 millones respecto al 2025. Así, superaría el pico histórico previo de US$88.846 millones alcanzado en el 2022.