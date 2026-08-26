Ingresos Brutos se enfría y el Impuesto Inmobiliario sube: los cambios en la recaudación provincial en el último período

La caída de la actividad afectó los ingresos de las provincias y el tributo se posicionó sobre las propiedades durante 2026.

En cuanto a Ingresos Brutos, acumuló una baja real del 3% entre el conjunto de las provincias durante este año.

La recaudación de impuestos provinciales acumuló una caída real del 2% en lo que va de 2026, según los informes elaborados con datos oficiales de las jurisdicciones. La menor actividad económica y el retroceso del consumo afectaron especialmente a Ingresos Brutos, el principal tributo de las provincias, mientras el Impuesto Inmobiliario mostró una evolución en sentido opuesto.

El relevamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso registró un cambio en el peso de los impuestos provinciales dentro de la economía. Los impuestos inmobiliarios pasaron del 0,8% al 1% del producto en los últimos años. Ingresos Brutos, en cambio, bajó del 4,2% al 3,9%. El informe oficial también detalla la evolución de ambos tributos a valores constantes y su participación en los recursos de cada provincia.

La recaudación de los gobernadores OPC Las dos caras de los impuestos Ingresos Brutos acumuló una baja real del 3% entre el conjunto de las provincias durante este año. La marcha de la economía condiciona directamente la evolución ya que su recaudación depende del nivel de actividad. El impuesto a los Sellos también sufrió retrocesos en 20 jurisdicciones.

Misiones registró una caída del 20,9% en la recaudación de Ingresos Brutos y encabezó la lista de descensos. La Rioja sufrió una baja del 12,5%, la Ciudad de Buenos Aires retrocedió 7,5%. Salta perdió 7%, Tucumán registró una merma del 6% y Chaco cayó 5,9%.

El Impuesto Inmobiliario por su parte, acumuló una suba real del 10% al considerar el conjunto de las provincias. La necesidad de sostener los recursos fiscales coincidió con un mayor peso frente a la debilidad de Ingresos Brutos.