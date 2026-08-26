La venta de combustibles en Mendoza cayó más del 10% interanual en julio

En comparación con 2025, la venta de combustibles en estaciones de servicio bajó un 10,2% en Mendoza. A nivel nacional, el retroceso interanual fue del 6,4%.

Las ventas de combustibles tuvieron un importante retroceso durante julio comparadas con el mismo mes de 2025. Según los datos de la Secretaría de Energía, en Mendoza se comercializaron 66.167 metros cúbicos de combustible en las estaciones de servicio, un 10,2% menos que en julio del año pasado.

Según los datos, la caída en la venta de combustible se dio de manera generalizada en todo el país. En total, se comercializaron 1.368.722 m3 en toda la Argentina durante julio, lo que representó una caída del 6,4% en comparación con 2025.

La contracción en la venta de combustibles en julio implicó la sexta caída consecutiva en las ventas a nivel interanual. Sin embargo, la del séptimo mes del año es la más importante en lo que va del año.

En los primeros 7 meses de 2026 se comercializaron al público 9.580.000 m3 de combustibles, siendo este el volumen más bajo para este plazo desde el año 2021. En relación con 2025, la caída del período es de 2,1% (-2,3% en gasoil y -1,9% en naftas).

Las ventas de combustibles cayeron por sexto mes consecutivo. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. Solo tres provincias escaparon a la caída en las ventas 21 de las 24 jurisdicciones mostraron bajas en sus niveles de comercialización comparado con julio de 2025. Tucumán (-22,4%), Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%) fueron las jurisdicciones más castigadas por la caída de las ventas.