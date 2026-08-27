El Gobierno confirmó cuándo cobrarán los estatales y lanzó un aviso especial

A través de un comunicado, informaron la fecha de cobro para los empleados públicos y la implementación de un nuevo sistema para la acreditación de sueldos.

El Gobierno de Mendoza confirmó este jueves la fecha de pago de los sueldos de agosto para los empleados públicos de la provincia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, desde el Ejecutivo provincial informaron que el próximo lunes 31 de agosto estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales.

De esta manera, el último día hábil del mes de agosto se pagarán los salarios de todos los trabajadores de la administración pública provincial.

El próximo lunes 31 de agosto estarán depositados los sueldos de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/QKqhjLDgrD — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) August 27, 2026 No obstante, desde el Gobierno realizaron un aviso especial para esta fecha de cobro.