Donald Trump cambió el nombre del lago Ontario y Canadá le salió al cruce

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por “Lake America” (“lago América”) en los registros oficiales de su país, una decisión que generó una inmediata respuesta del Gobierno de Canadá .

El lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y se encuentra entre la provincia canadiense de Ontario y el estado estadounidense de Nueva York. Aproximadamente el 52% de su superficie se encuentra en territorio canadiense, mientras que el resto corresponde a Estados Unidos.

Trump anunció que el cambio tendrá efecto inmediato y ordenó al Departamento del Interior estadounidense actualizar la denominación en sus sistemas y registros geográficos. La medida, sin embargo, solo tiene alcance dentro de la administración de Estados Unidos : no obliga a Canadá, a organismos internacionales ni a otros países a utilizar el nuevo nombre.

Durante el acto en el Despacho Oval, Trump aseguró que llevaba tiempo pensando en la modificación y volvió a vincularla con sus críticas a Canadá en medio de la creciente disputa comercial entre ambos países.

“Tenemos un lago” con nombre estadounidense, sostuvo el mandatario, quien también recordó que durante su actual gestión im pulsó el cambio de denominación del golfo de México por “golfo de América” para el uso oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Canadá rechazó el cambio

La respuesta del primer ministro canadiense, Mark Carney, llegó pocas horas después de la firma de la orden ejecutiva.

Carney dejó claro que Canadá continuará utilizando el nombre histórico y aseguró que el lago seguirá llamándose Ontario “ahora y siempre”.

El mandatario canadiense también puso el foco en el origen del nombre. Explicó que Ontario deriva de la palabra wendat Ontari'io, cuyo significado está relacionado con la idea de que “el lago es hermoso” y “el lago es grande”.

Según Carney, el topónimo tiene más de 400 años y es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, expresó el primer ministro en un mensaje publicado en X.

Un nuevo capítulo en la pelea entre Trump y Canadá

El cambio de nombre se produce en un momento de fuerte tensión entre Washington y Ottawa, luego del fracaso de las negociaciones comerciales y la imposición de nuevos aranceles.

Trump viene cuestionando públicamente las políticas comerciales de Canadá y volvió a acusar al país vecino de perjudicar económicamente a Estados Unidos. La disputa también se da en un contexto en el que el presidente estadounidense ha hablado reiteradamente de Canadá como un eventual “estado 51”, una idea rechazada por el Gobierno canadiense.

En este escenario, el cambio de nombre del lago Ontario aparece como una decisión de fuerte contenido simbólico, ya que se trata de un cuerpo de agua compartido por ambos países.

Trump también habló de cambiar el nombre de un océano

Durante la firma de la orden ejecutiva, Trump fue incluso más allá y dejó abierta la posibilidad de impulsar nuevos cambios en la denominación de grandes cuerpos de agua.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos”, afirmó.

Por el momento, esa posibilidad quedó planteada por el mandatario, mientras que el cambio del lago Ontario a “lago América” ya fue dispuesto para los registros oficiales del Gobierno estadounidense. La decisión, no obstante, no modifica el nombre utilizado oficialmente por Canadá ni establece una nueva denominación internacional.