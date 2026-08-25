Canadá anuncia aranceles recíprocos contra EE.UU. por US$20.000 millones

El gobierno de Canadá anunció este martes una serie de aranceles sobre productos de Estados Unidos en una respuesta a las medidas similares que ha tomado el presidente Donald Trump en las últimas horas.

Entre una amplia gama de productos sobre los que Canadá añade impuestos de importación por US$20.000 millones están el acero, los productos lácteos, los electrodomésticos.

La medida es una respuesta a los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Trump a un pequeño porcentaje de productos canadienses tras el fracaso de las negociaciones comerciales.

EE.UU. ya había impuesto aranceles sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.

Los aranceles anunciados por Canadá van en un rango de entre el 15% y el 50% y entrarán en vigor a la medianoche del 8 de septiembre.

En el anuncio, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo que su país se enfrenta a un "desafío sin precedentes" de EE.UU., pero agregó que "los canadienses estarán a la altura de las circunstancias".

Aseguró que las medidas también incluyen un paquete de apoyo por unos US$5.400 millones para los trabajadores y las empresas de su país.

"Cuando Canadá se mantiene unido, nada puede detenernos", enfatizó.

Entre los principales productos de EE.UU. en el objetivo de Canadá están:

Un arancel del 50% sobre los productos de acero y aluminio que anteriormente solo estaban sujetos a un contrarancel del 25%.

Un arancel del 50% sobre otros productos diversos, entre ellos la miel natural, los muebles, la ropa y las prendas de vestir.

Un arancel del 25% sobre productos como electrodomésticos, productos lácteos (como el queso), pescado y mariscos, y ciertos productos derivados del acero y el aluminio.

Un arancel del 15% sobre ciertos tipos de herramientas y maquinaria, incluyendo montacargas y equipos de aire acondicionado.

La ministra de Industria canadiense, Mélanie Joly, hizo un llamado a los canadienses a consumir los productos de su país para apoyar a los negocios y la industria local: "Si ven un producto canadiense, por favor, apóyenlo".

"Cuando eligen un producto canadiense, no solo están ejerciendo presión sobre Estados Unidos en este momento, sino que también están protegiendo empleos", dijo en el anuncio de este martes.

"No podemos esperar a que Washington decida nuestro futuro. Estamos fortaleciendo nuestra economía y construyendo un Canadá más soberano".

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FUENTE: BBC