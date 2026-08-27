Trump le cambia el nombre al lago Ontario en medio de la guerra comercial entre EE.UU. y Canadá

El presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cambiarle el nombre al lago Ontario, que ahora se llamará lago América.

Esta medida se produce después de que las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Canadá fracasaran a finales de la semana pasada, y de que EE.UU. impusiera nuevos aranceles del 50% a productos canadienses por valor de US$20.000 millones. Canadá implementará aranceles compensatorios equivalentes el próximo mes.

En medio de la disputa comercial, Trump ha publicado repetidamente en las redes sociales amenazas sobre cambiar el nombre del lago, uno de los cinco Grandes Lagos que se extienden por ambos países.

El jueves declaró que el cambio de nombre del lago Ontario era "oficial y efectivo de inmediato" y que su administración había "presentado todos los documentos necesarios" para llevarlo a cabo.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en 2025, firmó una orden similar que cambió el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

México rechazó el cambio de nombre, argumentando que un solo país no puede renombrar un cuerpo de agua internacional compartido.

Esto también dio lugar a una disputa entre México y el gigante tecnológico Google, que cambió el nombre del golfo en su aplicación de mapas.

La última orden de Trump instruye al Departamento del Interior de EE.UU. a actualizar el Servicio de Información de Nombres Geográficos, el repositorio oficial de nombres geográficos nacionales, para reflejar el cambio de nombre, dijo el presidente.

Sin embargo, Canadá no tiene que reconocer los cambios de nombre realizados por otros países, y sus funcionarios rechazaron la idea en declaraciones realizadas a principios de esta semana.

"Siempre lo llamaremos Lago Ontario", dijo la ministra de Industria, Melanie Joly, este martes.

Los nombres de cuatro de los Grandes Lagos —Ontario, Hurón, Michigan y Erie— tienen su origen en palabras indígenas.

El lago Superior recibió su nombre de una palabra francesa anglificada. El lago Ontario, el más pequeño de los Grandes Lagos, limita con la provincia canadiense y el estado estadounidense de Nueva York.

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"Tenemos un golfo y tenemos un lago"

Al firmar la orden el jueves en el Despacho Oval, Trump dijo que no era un mensaje directo a Canadá, sino que el vecino del norte de Estados Unidos "nos ha estado estafando durante mucho tiempo en materia comercial".

Trump dijo que llevaba "mucho tiempo" pensando en cambiarle el nombre al lago.

"Si lo piensas, tenemos un golfo y tenemos un lago", dijo Trump.

"Ahora, lo único que necesitamos es un océano. Así que quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizás cambiemos el de ambos".

La solicitud de cambio de nombre se produce en medio de una disputa comercial que ha llevado las relaciones entre EE.UU. y Canadá a mínimos históricos, con un intercambio de insultos entre la administración Trump y los funcionarios canadienses durante la última semana.

El jueves se insinuó que existía la posibilidad de retomar las negociaciones en algún momento en el futuro.

El ministro de Comercio canadiense-estadounidense, Dominic LeBlanc, afirmó en una publicación en X que EE.UU. había retirado algunas de sus exigencias en materia de requisitos de etiquetado en francés y "confirma que las medidas para promover el idioma francés y la cultura canadiense no estarán sujetas a futuras acciones comerciales estadounidenses".

"Esperamos que EE.UU. proporcione aclaraciones constructivas sobre sus demás posturas, lo que crearía la posibilidad de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso que respete la soberanía canadiense".

Las negociaciones comerciales fracasaron en el último minuto a última hora del viernes por la noche, y ambas partes se acusaron mutuamente de exigir cambios de última hora en un acuerdo preliminar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC