Lula y Bolsonaro comienzan su propaganda electoral en TV con duros ataques mutuos

Luiz Inácio Lula da Silva y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro inauguraron este sábado su propaganda electoral gratuita en radio y televisión con una fuerte confrontación, en el comienzo formal de una campaña marcada por la polarización política en Brasil .

Lula utilizó su primer espacio para repasar los escándalos que, según el oficialismo, marcaron la trayectoria de su principal adversario y presentó a Flávio como "el peor de los Bolsonaro" . El senador, en tanto, centró su mensaje en los problemas de seguridad, corrupción, inflación y endeudamiento que, afirmó, afectan a los brasileños.

Los dos principales candidatos tendrán hasta el 1 de octubre, tres días antes de los comicios, espacios gratuitos en los medios de alcance nacional. La propaganda se emitirá de lunes a sábado y tendrá una importancia estratégica en un país de más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 214 millones de habitantes.

El Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política fundada y liderada por Lula, abrió su propaganda con un segmento dedicado al historial político de Flávio Bolsonaro.

El oficialismo acusó al senador de haber comenzado su carrera como "funcionario fantasma" en el gabinete de un legislador y recordó las denuncias en su contra por el supuesto cobro de parte de los salarios de empleados que trabajaban en su despacho cuando era diputado.

El mensaje también hizo referencia a una conversación en la que Flávio Bolsonaro aparece solicitando 134 millones de reales, unos 25,8 millones de dólares, al banquero Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Vorcaro se encuentra detenido y acusado de participar en uno de los mayores fraudes financieros registrados en Brasil. Jair Bolsonaro, por su parte, fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

Pese al tono confrontativo del comienzo, Lula también dedicó parte de su espacio a repasar su origen humilde, su trayectoria como dirigente sindical y político y los resultados que atribuye a sus tres períodos anteriores en la Presidencia.

Bolsonaro presentó un Brasil "real"

Flávio Bolsonaro eligió un discurso diferente para abrir su propaganda. El senador planteó que durante la campaña los ciudadanos tendrán frente a sí dos versiones del país: una "de fantasía", en la que todo habría mejorado, y otra que, según afirmó, refleja los problemas cotidianos de la población.

"El real" es, para el candidato opositor, un Brasil en el que las facciones criminales tienen mayor presencia, la población vive con miedo, las empresas enfrentan dificultades y las familias están cada vez más endeudadas.

Con ese diagnóstico, Bolsonaro se presentó como el candidato capaz de "vencer el crimen" y terminar con lo que describió como una situación de "asfixia" para los brasileños.

El senador también buscó mostrar un perfil más familiar y moderado. Durante el programa habló de su esposa y de sus hijas y destacó las enseñanzas recibidas de su padre, Jair Bolsonaro. Fernanda, su esposa, afirmó que contribuyó a "reeducarlo" y lo definió como un "Bolsonaro moderado", en un intento por diferenciarlo de las posiciones más extremas de otros integrantes de la familia.

Una campaña marcada por la polarización

La propaganda electoral tendrá un papel relevante en una elección atravesada por la fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. Lula aspira a regresar al Palacio del Planalto para conseguir un cuarto mandato no consecutivo, mientras que Flávio Bolsonaro busca convertirse en el principal heredero político de su padre.

Según los datos incluidos en el informe, Lula parte con ventaja en intención de voto, con alrededor del 39 %, frente al 32 % de Bolsonaro. Sin embargo, algunos sondeos proyectan un escenario de empate técnico entre ambos ante una eventual segunda vuelta.

El tiempo de exposición tampoco será igual. La distribución de los espacios depende de la representación de cada fuerza política en el Congreso, por lo que Lula contará con cinco minutos y 31 segundos diarios, frente a los cuatro minutos y 20 segundos asignados a Bolsonaro.

También tendrán espacio el derechista Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático (PSD), con dos minutos y dos segundos diarios, y otro candidato identificado en el informe como Ronaldo Caiado, del partido Avante, con 35 segundos.

Los otros nueve postulantes presidenciales quedaron fuera de la franja gratuita por no alcanzar los requisitos de representación parlamentaria.

Con el inicio de la propaganda, la disputa electoral brasileña entra así en una nueva etapa, en la que Lula y Bolsonaro comenzaron a utilizar uno de los principales canales para intentar conquistar al electorado que todavía no tiene definido su voto.

FUENTE: EFE