Ucrania concreta ataque en suelo de Rusia y deja civiles muertos y heridos

Al menos dos civiles murieron y otros 16 resultaron heridas tras un ataque de las fuerzas de Ucrania contra la ciudad de Bélgorod, en territorio de Rusia , cerca de la frontera común, informaron hoy fuentes oficiales. La guerra está activa desde febrero del año 2022.

Según el gobernador local, Alexandr Shuváev, entre los fallecidos hay un menor de 16 años. Shuváev también informó a través de sus redes sociales sobre varios incendios causados por el ataque .

Los medios locales informan, por su parte, de que Kiev golpeó Bélgorod con misiles y alcanzó una central eléctrica y unos almacenes del gigante del comercio electrónico Ozon.

Los centros logísticos de Ozon, al igual que las instalaciones de su principal competidor, la empresa Wildberries (el Amazon ruso), se han convertido en las últimas semanas en blancos habituales de los ataques ucranianos.

El Gobierno ruso aprobó la semana pasada un paquete de medidas de ayuda a empresas que han sufrido pérdidas debido a los ataques de Ucrania contra los centros logísticos de Wilberries. Efe

Rusia destruye cerca de 240 drones lanzados por Ucrania, que anuncia el derribo de unos cien aparatos.

Los drones de Ucrania realizan ataques cada noche sobre Rusia. Foto Efe EFE

Rusia destruye 204 drones de Ucrania

Las autoridades de Rusia han asegurado este lunes haber destruido cerca de 240 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra el país, incluidos varios en la región de Moscú, en una noche en la que las tropas ucranianas han anunciado el derribo de alrededor de un centenar de aparatos rusos, en un nuevo cruce de ataques en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante las últimas horas 239 drones ucranianos en varias regiones, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha asegurado que sus fuerzas derribaron 96 drones en varios puntos del país, si bien ha confirmado impactos en once puntos y la caída de fragmentos de los aparatos en otros ocho, si bien por ahora no hay tampoco informaciones sobre víctimas mortales a causa de esta oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia. Efe y Dpa