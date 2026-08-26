Polonia se prepara para una guerra: gastará US$358.800 millones y ya supera a EEUU en gasto militar relativo

El gasto militar de Polonia alcanzó el 4,48% de su producto interior bruto, por encima del 3,22% que destina Estados Unidos , actualmente en séptimo lugar entre los miembros de la OTAN en ese indicador. El contraste con una década atrás es contundente: en 2014, Varsovia dedicaba el 1,86% de su PIB a defensa.

Los datos forman parte del informe Datos del mercado de defensa de Polonia 2026-2035, elaborado por la analista y consultora británica de mercados Global Data. De acuerdo con sus estimaciones, Polonia prevé comprometer 358.800 millones de dólares en defensa entre 2026 y 2031, más del doble de los 173.700 millones destinados durante el período 2022-2026.

La modernización militar polaca no comenzó con la guerra de Ucrania. El proceso se había iniciado lentamente en 2011, con el objetivo de retirar equipamiento heredado de la era soviética. Sin embargo, la invasión rusa iniciada a finales de febrero de 2022 transformó por completo la velocidad y la escala de ese programa.

Desde entonces, Varsovia comenzó a prepararse para un escenario que durante años parecía lejano: una gran guerra terrestre convencional cerca de sus fronteras. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea avanzaron de manera simultánea en programas de renovación, mientras el Gobierno aumentó de forma sostenida los recursos destinados a defensa.

La posición geográfica refuerza esa percepción de vulnerabilidad, ya que Polonia limita con Ucrania y Bielorrusia y se encuentra próxima a Kaliningrado, el enclave ruso ubicado entre territorio polaco y Lituania. Al mismo tiempo, desde el comienzo de la invasión se convirtió en uno de los principales corredores para el traslado de asistencia militar occidental hacia Ucrania.

Polonia limita con Ucrania y Lituania. Captura de pantalla

El peso de la historia del siglo XX

La política actual también está atravesada por antecedentes históricos que forman parte de la memoria estratégica polaca. En 1939, Polonia fue invadida por la Alemania nazi, un episodio que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en Europa y dejó al país expuesto a una guerra desarrollada directamente sobre su territorio.

Tras el final del conflicto, Polonia quedó bajo la órbita de la Unión Soviética durante las décadas posteriores. Esa experiencia histórica reforzó en el país la preocupación por conservar capacidad propia de defensa y evitar depender exclusivamente de decisiones tomadas por otras potencias cuando su seguridad está en juego.

La guerra en Ucrania volvió a colocar esos antecedentes en el centro del debate. Para Varsovia, el avance militar ruso sobre un país vecino funciona como una advertencia concreta sobre la posibilidad de que un conflicto de gran escala vuelva a desarrollarse en Europa del Este. Esa lectura ayuda a explicar por qué Polonia no se limita a cumplir los objetivos mínimos de inversión de la OTAN, sino que los supera ampliamente.

El salto resulta especialmente significativo cuando se compara con 2014, año en el que el gasto militar polaco todavía se encontraba por debajo del 2% del PIB y Rusia anexó Crimea. Poco más de una década después, Polonia pasó a encabezar a toda la alianza atlántica por gasto relativo.

Un rearme en todos los frentes

La estrategia comprende prácticamente todos los ámbitos militares. Varsovia está incorporando cazas F-35, helicópteros Apache, carros de combate estadounidenses y surcoreanos, sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, defensas antiaéreas, vehículos blindados, artillería autopropulsada, fragatas y submarinos.

Polonia busca sustituir material soviético, incrementar rápidamente su capacidad de combate y diversificar proveedores entre Estados Unidos, Corea del Sur y Europa.

El esfuerzo también alcanza a la munición. Según las proyecciones de Global Data, el gasto polaco en ese segmento crecerá desde 780 millones de dólares en 2026 hasta más de 1.300 millones en 2035.

La transformación muestra hasta qué punto cambió la política de seguridad de Varsovia. Polonia pasó de destinar menos del 2% de su economía a defensa en 2014 a superar a Estados Unidos en gasto militar relativo en 2026. Con la guerra todavía activa en Ucrania y una fuerte memoria histórica de invasiones y subordinación soviética, el país decidió acelerar su preparación ante la posibilidad de que la amenaza vuelva a acercarse a sus propias fronteras.