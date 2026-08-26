"En media hora la inundación arrasó con todo": el relato de un hombre en Nepal tras la tragedia que dejó más de 150 muertos

Una inundación repentina devastó este miércoles el norte de Nepal , cerca de la frontera con el Tíbet, y dejó al menos 157 muertos , mientras continúan las búsquedas de cientos de desaparecidos. El agua, el barro y las piedras arrasaron viviendas, mercados, carreteras, puentes y proyectos hidroeléctricos en cuestión de minutos.

La velocidad de la crecida dejó poco margen para escapar. “Cuando llegué al bazar de Dhunge, en media hora la inundación arrasó con todo el mercado. La gente se disponía a ir a la oficina” , relató un residente de la zona. “Desconocemos cuántas personas están desaparecidas o han fallecido”, agregó mientras los equipos de emergencia intentaban establecer la magnitud de la tragedia.

Los testimonios de otros sobrevivientes mostraron la violencia con la que avanzó el torrente. Keshav Prasad Baral, de 68 años, contó desde un hospital que vio cómo una enorme masa de barro entraba en su casa. Intentó tomar de la mano a su esposa y llevarla hacia la terraza, pero la corriente se la llevó. Horas después fue rescatado en helicóptero. “ Mi esposa sigue en algún lugar bajo el lodo. Falleció ”, afirmó.

El desastre golpeó especialmente al distrito de Rasuwa , fronterizo con el Tíbet, y alcanzó zonas como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Imágenes tomadas después de la inundación mostraron carreteras destruidas, vehículos sepultados, edificios cubiertos de barro y escombros atrapados entre árboles y cables. Al menos 19 puentes y casi 40 kilómetros de carretera fueron arrasados.

Los distintos balances difundidos durante la emergencia dieron cuenta de cientos de personas cuyo paradero todavía no había podido determinarse. La oficina del primer ministro de Nepal informó de 484 turistas desaparecidos, 391 extranjeros y 93 nepalíes , mientras otro balance señaló que 700 personas permanecían sin contacto . Entre los extranjeros había ciudadanos de India, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña y Canadá.

Peregrinos y turistas, entre los desaparecidos

Entre las personas buscadas se encontraban 133 ciudadanos de India que viajaban en peregrinación hacia el monte Kailash, en el Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes. También se reportó la desaparición de 47 estadounidenses, 34 australianos, 33 británicos y 24 canadienses. Además, decenas de nepalíes realizaban senderismo en la zona del lago Gosaikunda, coincidiendo con la celebración del festival local de Janai Purnima.

La inundación también alcanzó el lado tibetano. La cadena estatal china CCTV informó de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado de Gyirong, mientras las autoridades advertían sobre la posibilidad de un número elevado de víctimas. Nepal pidió colaboración a India y China para reforzar las tareas de búsqueda y rescate, al tiempo que efectivos de la Fuerza Armada de Policía fueron trasladados en helicóptero desde Katmandú hacia las zonas afectadas.

Qué pudo haber provocado la inundación en Nepal

Las causas del fenómeno todavía estaban bajo análisis. Las autoridades nepalíes indicaron que la crecida llegó alrededor de las 9:15, hora local, al río Bhote Koshi desde el lado tibetano y señalaron que no habría sido provocada por las lluvias. Entre las hipótesis mencionadas aparecen el desbordamiento o la ruptura de un lago glaciar en el Tíbet y una posible avalancha vinculada a un glaciar. También se había evaluado inicialmente si un terremoto podía haber desencadenado una avalancha. Mientras avanzaba la investigación, las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada de los ríos Trishuli, Bhotekoshi y Narayani.