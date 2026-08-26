Terrorífico: una riada se desató en Nepal dejando más de 95 muertos y 400 turistas desaparecidos

La región de Nuwakot, Nepal , sufrió una secuencia terrorífica este miércoles. Una repentina riada del río Bhote Koshi se desató y dejó consecuencias devastadoras: por el momento hay 95 fallecidos y 484 turistas desaparecidos , de acuerdo a las autoridades.

El desastre natural arrastró casas, camiones y personas, mientras las autoridades desplegaron una búsqueda frenética entre los escombros. Al menos 27 puentes fueron destruidos y una central hidroeléctrica sufrió graves daños.

De acuerdo a las primeras informaciones, el Gobierno de Nepal declaró zona de desastre durante tres meses a las áreas afectadas. El ejército desplegó 14 helicópteros y equipos especializados para asistir en la búsqueda de sobrevivientes y evaluar los daños en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso atención médica gratuita para los heridos, alojamiento y alimentos para quienes hayan perdido sus viviendas y asistencia económica inmediata para las familias de los fallecidos, de acuerdo con la legislación vigente.

Hasta el momento, la policía confirmó la recuperación de 19 cuerpos y la cifra de 55 fallecidos. Por otro lado, 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Muchos de ellos son peregrinos que estaban caminando para cruzar hacia el Kailash Mansarovar Yatra, en el Tíbet.

Según las primeras hipótesis, la inundación podría haberse originado por una avalancha de hielo que cayó en el río Lhende, aunque la causa exacta aún está bajo investigación.

El Tíbet también se vio afectado

Por otro lado, el desastre no se limitó a Nepal. Del lado chino, en el Tíbet, un torrente de barro generado en territorio nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en Puerto Gyirong, según informó la televisión estatal CCTV.

El presidente chino, Xi Jinping, señaló la prioridad de "hacer todo lo posible" para rescatar a las personas desaparecidas y reducir al máximo las víctimas.

La riada llega después de un verano marcado en el gigante asiático por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas.